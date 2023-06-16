Германия "немедленно" передаст Украине еще 64 управляемых ракет для Patriot – Писториус

Германия передаст Украине еще 64 управляемых ракет в системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи НАТО в Брюсселе, сообщают издания Handelsblatt и NTV.

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Писториус заявил, что ракеты в Patriot должны быть поставлены "немедленно".

Чиновник назвал решение о передаче ракет важно для обеспечения постоянной поддержки ВСУ на текущем этапе, передает Handelsblatt.

NTV добавляет, что Писториус назвал передачу ракет "очень важным знаком устойчивой поддержки успешных усилий украинских Вооруженных Сил по обеспечению противовоздушной обороны".

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

9 июня 2023 года в США объявили о новом пакете военной помощи, куда вошли два типа усовершенствованных ракет для Patriot.

15 июня 2023 года министерства обороны США, Дании, Великобритании и Нидерландов сообщили, что вместе будут поставлять Украине ракеты для систем ПВО и увеличат отправку самих систем.

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