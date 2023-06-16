UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия "немедленно" передаст Украине еще 64 управляемых ракет для Patriot – Писториус

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 12:20
Германия
Patriot (Фото: EPA)

Германия передаст Украине еще 64 управляемых ракет в системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи НАТО в Брюсселе, сообщают издания Handelsblatt и NTV.

Писториус заявил, что ракеты в Patriot должны быть поставлены "немедленно".

Чиновник назвал решение о передаче ракет важно для обеспечения постоянной поддержки ВСУ на текущем этапе, передает Handelsblatt.

NTV добавляет, что Писториус назвал передачу ракет "очень важным знаком устойчивой поддержки успешных усилий украинских Вооруженных Сил по обеспечению противовоздушной обороны".

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.
  • 9 июня 2023 года в США объявили о новом пакете военной помощи, куда вошли два типа усовершенствованных ракет для Patriot.
  • 15 июня 2023 года министерства обороны США, Дании, Великобритании и Нидерландов сообщили, что вместе будут поставлять Украине ракеты для систем ПВО и увеличат отправку самих систем.

Читайте также: Летело 16 баллистических целей сразу. Комбриг зенитчиков рассказал о ночи сбитых "Кинжалов"

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ГерманиявойнаPatriotвоенная помощьборис писториус
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 