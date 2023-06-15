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США, Великобритания, Дания и Нидерланды отправят Украине системы ПВО и сотни ракет к ним

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 16:46
США, Великобритания, Дания и Нидерланды отправят Украине системы ПВО и сотни ракет к ним - Фото
Система ПВО NASAMS (Фото: ЕРА)

Министерства обороны США, Дании, Великобритании и Нидерландов в совместном заявлении объявили, что будут вместе поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат отправку самих систем.

Сотрудничество стран предусматривает поставку Украине сотен ракет для ПВО малой и средней дальности и сопряженных с ними систем, которые должны помочь украинской армии в контрнаступлении.
Отмечается, что передача ракет уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель.
  • Американская газета The Wall Street Journal 15 июня сообщила о намерении Японии помочь Украине в контрнаступлении. Токио намерен передать Киеву артиллерийские снаряды через США.
  • Министерства обороны Дании и Норвегии сегодня объявили о намерении собрать для Украины 9000 снарядов.

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Милана Головань
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