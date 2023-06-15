США, Великобритания, Дания и Нидерланды отправят Украине системы ПВО и сотни ракет к ним
15.06.2023, 16:46
Система ПВО NASAMS (Фото: ЕРА)
Министерства обороны США, Дании, Великобритании и Нидерландов в совместном заявлении объявили, что будут вместе поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат отправку самих систем.
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Сотрудничество стран предусматривает поставку Украине сотен ракет для ПВО малой и средней дальности и сопряженных с ними систем, которые должны помочь украинской армии в контрнаступлении.
Отмечается, что передача ракет уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель.
- Американская газета The Wall Street Journal 15 июня сообщила о намерении Японии помочь Украине в контрнаступлении. Токио намерен передать Киеву артиллерийские снаряды через США.
- Министерства обороны Дании и Норвегии сегодня объявили о намерении собрать для Украины 9000 снарядов.
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