США, Великобритания, Дания и Нидерланды отправят Украине системы ПВО и сотни ракет к ним

Министерства обороны США, Дании, Великобритании и Нидерландов в совместном заявлении объявили, что будут вместе поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат отправку самих систем.

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Сотрудничество стран предусматривает поставку Украине сотен ракет для ПВО малой и средней дальности и сопряженных с ними систем, которые должны помочь украинской армии в контрнаступлении.

Отмечается, что передача ракет уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель.

Американская газета The Wall Street Journal 15 июня сообщила о намерении Японии помочь Украине в контрнаступлении. Токио намерен передать Киеву артиллерийские снаряды через США.

Министерства обороны Дании и Норвегии сегодня объявили о намерении собрать для Украины 9000 снарядов.

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