UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Япония хочет помочь Украине в контрнаступлении, передав ей снаряды через США – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 16:23
Япония хочет помочь Украине в контрнаступлении, передав ей снаряды через США – WSJ - Фото
Артиллерийские снаряды 155-мм (Фото: Getty Images)

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы, которые помогут ВСУ в контрнаступлении. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, осведомленных о переговорах.

По информации источников журналистов, Токио рассматривает возможность передать Украине 155-мм артиллерийские снаряды согласно договору от 2016 года, позволяющему Японии и США обмениваться боеприпасами в рамках их альянса безопасности.

Таким образом, отмечает WSJ, несмотря на ограничения экспорта оружия, Япония ищет обходные пути, чтобы помочь Украине в контрнаступлении.

По словам собеседников газеты, снаряды помогут пополнить запасы США, поддерживающие военные усилия Украины.

В начале июня министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с японским коллегой Ясукадзу Хамадой в Токио, пишет WSJ. Он отметил нелетальную военную помощь азиатской страны и заявил, что будет приветствовать дополнительную.

Сколько снарядов может поставить Япония и когда не удалось узнать, резюмировали журналисты.

Читайте также: Южная Корея может тайно отправлять сотни тысяч снарядов в США для Украины – WSJ

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаяпониябоеприпасснарядвоенная помощьЛлойд Остинясукадзу хамада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 