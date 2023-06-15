Япония хочет помочь Украине в контрнаступлении, передав ей снаряды через США – WSJ

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы, которые помогут ВСУ в контрнаступлении. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, осведомленных о переговорах.

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По информации источников журналистов, Токио рассматривает возможность передать Украине 155-мм артиллерийские снаряды согласно договору от 2016 года, позволяющему Японии и США обмениваться боеприпасами в рамках их альянса безопасности.

Таким образом, отмечает WSJ, несмотря на ограничения экспорта оружия, Япония ищет обходные пути, чтобы помочь Украине в контрнаступлении.

По словам собеседников газеты, снаряды помогут пополнить запасы США, поддерживающие военные усилия Украины.

В начале июня министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с японским коллегой Ясукадзу Хамадой в Токио, пишет WSJ. Он отметил нелетальную военную помощь азиатской страны и заявил, что будет приветствовать дополнительную.

Сколько снарядов может поставить Япония и когда не удалось узнать, резюмировали журналисты.

19 апреля 2023 года президент Кореи Юн Сок Йоль впервые заговорил о возможности предоставления Украине военной помощи.

10 июня заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что страны Азии все больше склоняются к поддержке Украины в войне против российских оккупантов.

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