Японія хоче допомогти Україні у контрнаступі, передавши їй снаряди через США – WSJ

Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, аби поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, обізнаних щодо переговорів.

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За інформацією джерел журналістів, Токіо розглядає можливість передати Україні 155-мм артилерійські снаряди згідно з договором від 2016 року, який дозволяє Японії та США обмінюватися боєприпасами в межах їхнього безпекового альянсу.

Таким чином, зазначає WSJ, попри обмеження на експорт зброї, Японія шукає обхідні шляхи, аби допомогти Україні у контрнаступі.

За словами співрозмовників газети, снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України.

На початку червня міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з японським колегою Ясукадзу Хамадою в Токіо, пише WSJ. Він відзначив нелетальну військову допомогу азійської країни та заявив, що вітатимуть додаткову.

Скільки снарядів може поставити Японія і коли, не вдалося дізнатися, резюмували журналісти.

19 квітня 2023 року президент Кореї Юн Сок Йоль вперше заговорив про можливість надання Україні військової допомоги.

10 червня заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що країни Азії дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти російських окупантів.

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