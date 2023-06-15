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Японія хоче допомогти Україні у контрнаступі, передавши їй снаряди через США – WSJ

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 16:23
Японія хоче допомогти Україні у контрнаступі, передавши їй снаряди через США – WSJ - Фото
Артилерійські снаряди 155-мм (Фото: Getty Images)

Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, аби поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників, обізнаних щодо переговорів.

За інформацією джерел журналістів, Токіо розглядає можливість передати Україні 155-мм артилерійські снаряди згідно з договором від 2016 року, який дозволяє Японії та США обмінюватися боєприпасами в межах їхнього безпекового альянсу.

Таким чином, зазначає WSJ, попри обмеження на експорт зброї, Японія шукає обхідні шляхи, аби допомогти Україні у контрнаступі.

За словами співрозмовників газети, снаряди допоможуть поповнити запаси США, які підтримують військові зусилля України.

На початку червня міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з японським колегою Ясукадзу Хамадою в Токіо, пише WSJ. Він відзначив нелетальну військову допомогу азійської країни та заявив, що вітатимуть додаткову.

Скільки снарядів може поставити Японія і коли, не вдалося дізнатися, резюмували журналісти.

  • 19 квітня 2023 року президент Кореї Юн Сок Йоль вперше заговорив про можливість надання Україні військової допомоги.
  • 10 червня заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що країни Азії дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти російських окупантів.

Читайте також: Південна Корея може таємно надсилати сотні тисяч снарядів у США для України – WSJ

Мілана Головань
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