У Резнікова вважають, що Азія починає підтримувати Україну. Приклад: Японія та Південна Корея

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що країни Азії дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти російських окупантів.

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За його словами, за останні місяці динаміка настроїв в Азії є позитивною на користь України.

Він зазначив, що насамперед це стосується Японії, також Південна Корея дедалі більше стає на бік України.

"Такі країни як В'єтнам, Малайзія, вони вже дивляться сміливіше на те, щоб з нами комунікувати", — сказав заступник міністра.

Гаврилов заявив, що у цьому регіоні був традиційним вплив СРСР, а потім Росії, але країни все одно розуміють, що Москва здійснює агресію.

"Росія просто не може утримати будь-які фільтри в умовах, коли велика кількість негативу по всьому світу поширюється на неї", — резюмував він.

19 квітня 2023 року президент Кореї Юн Сок Йоль вперше заговорив про можливість надання Україні військової допомоги.

29 квітня він заявив, що його країна "розглядає різні варіанти", відповідаючи на запитання про можливу військову допомогу Україні.

"Небесний щит має існувати". Президент Зеленський сподівається, що Корея передасть Україні системи ППО.

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