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У Резнікова вважають, що Азія починає підтримувати Україну. Приклад: Японія та Південна Корея

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 12:09
У Резнікова вважають, що Азія починає підтримувати Україну. Приклад: Японія та Південна Корея - Фото
Володимир Гаврилов (Фото: Military Media Center/Telegram)

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що країни Азії дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти російських окупантів.

За його словами, за останні місяці динаміка настроїв в Азії є позитивною на користь України.

Він зазначив, що насамперед це стосується Японії, також Південна Корея дедалі більше стає на бік України.

"Такі країни як В'єтнам, Малайзія, вони вже дивляться сміливіше на те, щоб з нами комунікувати", — сказав заступник міністра.

Гаврилов заявив, що у цьому регіоні був традиційним вплив СРСР, а потім Росії, але країни все одно розуміють, що Москва здійснює агресію.

"Росія просто не може утримати будь-які фільтри в умовах, коли велика кількість негативу по всьому світу поширюється на неї", — резюмував він.

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Дмитро Гриниченко
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