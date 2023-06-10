У Резникова считают, что Азия начинает поддерживать Украину. Пример: Япония и Южная Корея

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что страны Азии все больше начинают склоняться к поддержке Украины в войне против российских оккупантов.

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По его словам, за последние месяцы динамика настроений в Азии положительная в пользу Украины.

Он отметил, что в первую очередь это касается Японии, также Южная Корея все больше становится на сторону Украины.

"Такие страны как Вьетнам, Малайзия, они уже смотрят более смело на то, чтобы с нами коммуницировать", — сказал замминистра.

Гаврилов заявил, что в данном регионе было традиционным влияние СССР, а позже России, но страны все равно понимают, что Москва осуществляет агрессию.

"Россия просто не может удержать какие-либо фильтры в условиях, когда большое количество негатива по всему миру распространяется о ней", — резюмировал он.

19 апреля 2023 года президент Кореи Юн Сок Йоль впервые заговорил о возможности предоставления Украине военной помощи.

29 апреля он заявил, что его страна "рассматривает разные варианты", отвечая на вопрос о возможной военной помощи Украине.

"Небесный щит должен существовать". Президент Зеленский надеется, что Корея передаст системы ПВО.

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