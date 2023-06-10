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У Резникова считают, что Азия начинает поддерживать Украину. Пример: Япония и Южная Корея

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 12:09
У Резникова считают, что Азия начинает поддерживать Украину. Пример: Япония и Южная Корея - Фото
Владимир Гаврилов (Фото: Military Media Center/Telegram)

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что страны Азии все больше начинают склоняться к поддержке Украины в войне против российских оккупантов.

По его словам, за последние месяцы динамика настроений в Азии положительная в пользу Украины. 

Он отметил, что в первую очередь это касается Японии, также Южная Корея все больше становится на сторону Украины. 

"Такие страны как Вьетнам, Малайзия, они уже смотрят более смело на то, чтобы с нами коммуницировать", — сказал замминистра.

Гаврилов заявил, что в данном регионе было традиционным влияние СССР, а позже России, но страны все равно понимают, что Москва осуществляет агрессию. 

"Россия просто не может удержать какие-либо фильтры в условиях, когда большое количество негатива по всему миру распространяется о ней", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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