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США, Британія, Данія та Нідерланди відправлять Україні системи ППО та сотні ракет до них

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 16:46
США, Британія, Данія та Нідерланди відправлять Україні системи ППО та сотні ракет до них - Фото
Система ППО NASAMS (Фото: ЕРА)

Міністерства оборони США, Данії, Великої Британії та Нідерландів у спільній заяві оголосили, що разом постачатимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони та збільшать відправлення самих систем.

Співпраця країн передбачає постачання Україні сотень ракет для ППО малої та середньої дальності та пов'язаних з ними систем, які мають допомогти українській армії у контрнаступі.
Зазначається, що передання ракет вже розпочалось і має завершитися протягом кількох тижнів.
  • Американська газета The Wall Street Journal 15 червня повідомила про намір Японії допомогти Україні у контрнаступі. Токіо планує передати Києву артилерійські снаряди через США.
  • Міністерства оборони Данії та Норвегії також сьогодні оголосили про намір зібрати для України 9000 снарядів.

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Мілана Головань
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