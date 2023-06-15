США, Британія, Данія та Нідерланди відправлять Україні системи ППО та сотні ракет до них

Міністерства оборони США, Данії, Великої Британії та Нідерландів у спільній заяві оголосили, що разом постачатимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони та збільшать відправлення самих систем.

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Співпраця країн передбачає постачання Україні сотень ракет для ППО малої та середньої дальності та пов'язаних з ними систем, які мають допомогти українській армії у контрнаступі.

Зазначається, що передання ракет вже розпочалось і має завершитися протягом кількох тижнів.

Американська газета The Wall Street Journal 15 червня повідомила про намір Японії допомогти Україні у контрнаступі. Токіо планує передати Києву артилерійські снаряди через США.

Міністерства оборони Данії та Норвегії також сьогодні оголосили про намір зібрати для України 9000 снарядів.

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