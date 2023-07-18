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Ракетные комплексы VAMPIRE и дроны. США объявят новый пакет военной помощи на $1,3 млрд

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 17:43
Ракетные комплексы VAMPIRE и дроны. США объявят новый пакет военной помощи на $1,3 млрд - Фото
ЗРК VAMPIRE (Фото: ЕРА)

В ближайшие дни США должны объявить о новой военной помощи Украине на $1,3 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По словам одного из собеседников журналистов, новый пакет военной помощи от США будет включать в себя средства противовоздушной обороны, системы борьбы с беспилотниками, дроны и боеприпасы.

Второй собеседник конкретизирует и говорит, что США планируют передать Украине установки для борьбі с беспилотниками VAMPIRE, а также ударные беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Кроме того, говорится в материале, Украина получит значительное количество систем противодействия БПЛА австралийской компании DroneShield, а также радары, сенсоры и аналитические системы.

  • 14 июля 2023 года издание China Times писало, что США выкупят у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины.

Читайте также: F-16. В Белом доме подтвердили, что есть согласие США на обучение украинских летчиков

Милана Головань
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