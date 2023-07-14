США выкупят у Тайваня списанные ЗРК Hawk, чтобы передать Украине – China Times

Тайваньская газета China Times, ориентированная на прокитайскую партию Гоминьдан, утверждает, что США выкупят у Минобороны самоуправляющегося Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы МIM-23 Hawk, чтобы предоставить их Украине в рамках нового пакета военной помощи.

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По данным источника журналистов, речь идет о Phase III MIM-23 Hawk, которые были сняты с вооружения армии Тайваня в июне 2023 года.

"ЗРК будут переданы украинской армии для борьбы с российскими беспилотниками и самолетами на малых высотах", – утверждает собеседник газеты.

Оборонное ведомство Тайваня отклонило запрос корреспондентов Taiwan News (опубликовавших идентичный материал со ссылкой на China Times. – Ред.) о комментарии, однако заявило, что оружие утилизируется в соответствии с правилами. Тайвань заменит списанное оружие комплексом Sky Bow III (TK-3).

СПРАВКА. MIM-23 HAWK – это американский зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный компанией Raytheon. Он принят на вооружение в 1960 году и с тех пор прошел несколько программ модернизации. Имеет три поколения: Phase I, Phase II и Phase III. Сначала комплекс разрабатывали для уничтожения самолетов, позже он был доработан для перехвата ракет. Они находились на вооружении большого количества европейских стран, среди которых Греция, Нидерланды, Франция, Германия и другие.

24 марта 2023 парламент Швеции принял дополнительную поправку к бюджету на 2023 год — теперь правительство получило право безвозмездно передавать Украине танки, самоходные артиллерийские установки Archer, систему противовоздушной обороны Robot system 97 (HAWK) и боеприпасы.

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