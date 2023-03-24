Парламент Швеции разрешил передать Украине танки, САУ Archer и систему ПВО — новый пакет

Парламент Швеции разрешил правительству страны передать Украине пакет военной помощи на $532 млн. Об этом сообщила пресс-служба шведского Риксдага.

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Шведы приняли дополнительную поправку к бюджету на 2023 год — теперь правительство получило право безвозмездно передавать Украине танки, самоходные артиллерийские установки Archer, систему противовоздушной обороны Robot system 97 (HAWK) и боеприпасы.

Также было решено разрешить продать Британии 14 САУ Archer.

Правительство Швеции обосновывает военную помощь интересами страны в оборонной поддержке Украины.

СПРАВКА. Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, являющейся частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

19 января 2023 года министр обороны Швеции заявил, что его страна передаст Украине машины пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

8 февраля Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на $400 млн.

15 февраля министр обороны Швеции заявил, что страна рассматривает запрос Украины о возможном предоставлении истребителей Gripen, но в этом вопросе есть ограничения.

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