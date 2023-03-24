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Парламент Швеции разрешил передать Украине танки, САУ Archer и систему ПВО — новый пакет

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 14:27
Парламент Швеции разрешил передать Украине танки, САУ Archer и систему ПВО — новый пакет - Фото
САУ Archer (Фото: FMV)

Парламент Швеции разрешил правительству страны передать Украине пакет военной помощи на $532 млн. Об этом сообщила пресс-служба шведского Риксдага.

Шведы приняли дополнительную поправку к бюджету на 2023 год — теперь правительство получило право безвозмездно передавать Украине танки, самоходные артиллерийские установки Archer, систему противовоздушной обороны Robot system 97 (HAWK) и боеприпасы. 

Также было решено разрешить продать Британии 14 САУ Archer. 

Правительство Швеции обосновывает военную помощь интересами страны в оборонной поддержке Украины. 

СПРАВКА. Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, являющейся частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, и столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

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