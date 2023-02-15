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Швеция рассматривает запрос Украины о передаче истребителей Gripen, но есть ограничения

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 12:52
Швеция рассматривает запрос Украины о передаче истребителей Gripen, но есть ограничения - Фото
Пол Йонсон (Фото: EPA)

Швеция рассматривает запрос Украины о возможном предоставлении истребителей Gripen, но в этом вопросе есть ограничения. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон в комментарии Европейской правде.

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По его словам, президент Владимир Зеленский просил Швецию предоставить Gripen, и страна рассматривает этот запрос, однако есть ограничения из-за того, что данные истребители очень важны для поддержки шведской обороны. 

"Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", — сказал министр.

Он отметил, что сегодня приоритетом Стокгольма является усиление противовоздушной обороны Украины, о чем он говорил с министром обороны Алексеем Резниковым

Йонсон подчеркнул, что Швеция готова увеличивать военную помощь Украине и уже на следующей неделе начнет обучать украинских воинов на более чем 50 боевых машинах пехоты CV-90. 

Читайте также: Швеция отказала Зеленскому в истребителях Gripen 

Дмитро Гриниченко
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