Швеция рассматривает запрос Украины о передаче истребителей Gripen, но есть ограничения
15.02.2023, 12:52
Пол Йонсон (Фото: EPA)
Швеция рассматривает запрос Украины о возможном предоставлении истребителей Gripen, но в этом вопросе есть ограничения. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон в комментарии Европейской правде.
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По его словам, президент Владимир Зеленский просил Швецию предоставить Gripen, и страна рассматривает этот запрос, однако есть ограничения из-за того, что данные истребители очень важны для поддержки шведской обороны.
"Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", — сказал министр.
Он отметил, что сегодня приоритетом Стокгольма является усиление противовоздушной обороны Украины, о чем он говорил с министром обороны Алексеем Резниковым.
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