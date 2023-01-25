Швеция не исключает передачу Украине танков Stridsvagn 122. Это местная версия Leopard 2
25.01.2023, 10:28
Танк Stridsvagn 122 (Фото: U.S. Army)
Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил поставку Украине танков Stridsvagn 122 в будущем. Об этом он сообщил в комментарии Svenska Dagbladet.
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По его словам, передача Украине танков Stridsvagn 122, которые являются шведской версией немецкого Leopard 2 может оказаться актуальной в будущем и не исключается.
Он отметил, что в данный момент подготовки к передаче нет, но она возможна чуть позже.
Швеция имеет на вооружении около 120 Stridsvag 122.
СПРАВКА. Stridsvagn 122 (Strv.122A) — шведский основной боевой танк, представляющий собой лицензированный немецкий танк Леопард 2А5, в конструкцию которого внесены различные изменения. Усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, крыша защищена от атак сверху, вместо фар установлены прожекторы квадратной формы, рабочие места экипажа оборудованы ремнями безопасности, установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX позволяющая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.
- Швеция передаст Украине около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.
- Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе – WSJ.
- В администрации президента США Джо Байдена, по данным издания Politico, якобы рассматривают возможность передачи Украине около 30 танков M1 Abrams. Пентагон пока не подтверждает это официально, но обещает сообщить, когда будет точное решение.
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