Швеция отказала Зеленскому в истребителях Gripen

Президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель на саммит ЕС запросил у Швеции боевые самолеты Jas 39 Gripen, но Стокгольм отказал. Об этом сообщает шведское издание SVT.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, расширенная поддержка вооружения в виде таких боевых самолетов на данный момент неактуальна.

"У нас очень большая потребность в самолетах, которые есть у нас самих", – сказал он.

По данным журналистов, помимо современных истребителей, Зеленский также запросил ракеты дальнего действия, боеприпасы и артиллерию.

О "Грипенах" как одной из возможных альтернатив F-16 еще летом говорил министр обороны Резников.

Также Зеленский сегодня официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ: там обещают сделать "все возможное".

По словам Зеленского, лидеры некоторых государств заявили о готовности предоставить Украине боевые самолеты. Он не конкретизировал.

Читайте также: "Остановить диктатора". Что Зеленский везет из Брюсселя: итоги

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.