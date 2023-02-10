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Швеция отказала Зеленскому в истребителях Gripen

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 00:11
Швеция отказала Зеленскому в истребителях Gripen - Фото
Ульф Кристерссон (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель на саммит ЕС запросил у Швеции боевые самолеты Jas 39 Gripen, но Стокгольм отказал. Об этом сообщает шведское издание SVT.

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По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, расширенная поддержка вооружения в виде таких боевых самолетов на данный момент неактуальна.

"У нас очень большая потребность в самолетах, которые есть у нас самих", – сказал он.

По данным журналистов, помимо современных истребителей, Зеленский также запросил ракеты дальнего действия, боеприпасы и артиллерию.

О "Грипенах" как одной из возможных альтернатив F-16 еще летом говорил министр обороны Резников.
  • Также Зеленский сегодня официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ: там обещают сделать "все возможное".
  • По словам Зеленского, лидеры некоторых государств заявили о готовности предоставить Украине боевые самолеты. Он не конкретизировал.

Читайте также: "Остановить диктатора". Что Зеленский везет из Брюсселя: итоги

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский швеция истребитель военная помощь gripen
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