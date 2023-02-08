Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на $400 млн: там будут БМП и NLAW

Шведский парламент поддержал предложение правительства страны о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более $400 млн. Для этого депутаты поддержали внесение дополнительных поправок в бюджет, сообщается на сайте парламента Швеции.

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"Военная техника, без которой Вооруженные силы Швеции могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Украине", – сказано в сообщении.

Пакет военной помощи включает в себя:

→ противотанковое оружие;

→ оборудование для разминирования;

→ легкое противотанковое оружие Robot 57 (NLAW);

→ боевые машины пехоты Combat Vehicle 90.

Стоимость пакета военной помощи в Швеции оценили в 4,3 млрд шведских крон.

Сегодня Великобритания объявила, что передаст Украине вооружение дальнего радиуса действия.

Германия поставила ВСУ очередной пакет военной помощи, в который вошли тяжелые армейские погрузчики и еще две зенитные самоходные установки Gepard.

Оксана Житнюк

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