Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на $400 млн: там будут БМП и NLAW
08.02.2023, 22:21
БМП CV90 (Фото - EPA)
Шведский парламент поддержал предложение правительства страны о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более $400 млн. Для этого депутаты поддержали внесение дополнительных поправок в бюджет, сообщается на сайте парламента Швеции.
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"Военная техника, без которой Вооруженные силы Швеции могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Украине", – сказано в сообщении.
Пакет военной помощи включает в себя:
→ противотанковое оружие;
→ оборудование для разминирования;
→ легкое противотанковое оружие Robot 57 (NLAW);
→ боевые машины пехоты Combat Vehicle 90.
Стоимость пакета военной помощи в Швеции оценили в 4,3 млрд шведских крон.
- Сегодня Великобритания объявила, что передаст Украине вооружение дальнего радиуса действия.
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