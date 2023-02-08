Германия передала ВСУ еще Gepard, погрузчики, антенны и другое: список военной помощи

Германия поставила Вооруженным Силам Украины очередной пакет военной помощи, в который вошли тяжелые армейские погрузчики и еще две зенитные самоходные установки Gepard. Список переданного оборудования опубликован на правительственном портале ФРГ.

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Таким образом, число зениток Gepard на вооружении Сил обороны достигло 32 единиц.

В этом пакете:

→ еще 6000 снарядов для "Гепардов";

→ шесть грузовиков-погрузчиков на 15 тонн (ранее поставлено два);

→ шесть мобильных антенно-мачтовых систем (ранее поставлено 10);

→ пять автомобилей для пограничников (ранее поставлено 115);

→ 29 генераторов (ранее поставлено 216);

→ 10 контейнеров.

Обычно в Берлине сообщают, что готовится к передаче или в процессе передачи, однако на этот раз в разделе нет обновлений.

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Євген Пилипенко

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