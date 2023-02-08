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Германия передала ВСУ еще Gepard, погрузчики, антенны и другое: список военной помощи

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 14:16
Германия передала ВСУ еще Gepard, погрузчики, антенны и другое: список военной помощи - Фото
Gepard (фото - компания-производитель)

Германия поставила Вооруженным Силам Украины очередной пакет военной помощи, в который вошли тяжелые армейские погрузчики и еще две зенитные самоходные установки Gepard. Список переданного оборудования опубликован на правительственном портале ФРГ.

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Таким образом, число зениток Gepard на вооружении Сил обороны достигло 32 единиц.

В этом пакете:

→ еще 6000 снарядов для "Гепардов";
→ шесть грузовиков-погрузчиков на 15 тонн (ранее поставлено два);
→ шесть мобильных антенно-мачтовых систем (ранее поставлено 10);
→ пять автомобилей для пограничников (ранее поставлено 115);
→ 29 генераторов (ранее поставлено 216);
→ 10 контейнеров.

Обычно в Берлине сообщают, что готовится к передаче или в процессе передачи, однако на этот раз в разделе нет обновлений.

Смотрите видео: Литва передала ВСУ зенитки L-70 с боезапасом и обучила боевые расчеты

Євген Пилипенко
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Германия боеприпасы война вооружение военная помощь Gepard
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