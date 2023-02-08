Германия передала ВСУ еще Gepard, погрузчики, антенны и другое: список военной помощи
Германия поставила Вооруженным Силам Украины очередной пакет военной помощи, в который вошли тяжелые армейские погрузчики и еще две зенитные самоходные установки Gepard. Список переданного оборудования опубликован на правительственном портале ФРГ.
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Таким образом, число зениток Gepard на вооружении Сил обороны достигло 32 единиц.
В этом пакете:
→ еще 6000 снарядов для "Гепардов";
→ шесть грузовиков-погрузчиков на 15 тонн (ранее поставлено два);
→ шесть мобильных антенно-мачтовых систем (ранее поставлено 10);
→ пять автомобилей для пограничников (ранее поставлено 115);
→ 29 генераторов (ранее поставлено 216);
→ 10 контейнеров.
Обычно в Берлине сообщают, что готовится к передаче или в процессе передачи, однако на этот раз в разделе нет обновлений.
- 7 февраля 2023 года глава Минобороны ФРГ пообещал, что до конца февраля Украине передадут еще управляемых ракет для ПВО и пять Gepard.
- В тот же день правительство Германии подтвердило поставки ВСУ танков Leopard 1A5.
- 8 февраля было объявлено, что Великобритания передаст Украине вооружение дальнего радиуса действия, а также берется за обучение украинских летчиков на истребителях НАТО.
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