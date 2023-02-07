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Литва передала ВСУ зенитки L-70 с боезапасом и обучила боевые расчеты – видео

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 19:19
Литва передала ВСУ зенитки L-70 с боезапасом и обучила боевые расчеты – видео - Фото
Тренировка на артиллерийский установке L-70 (Фото - скриншот из видео)

Минобороны Литвы передало Украине несколько десятков зенитных установок L-70 с боезапасом. Об этом сообщается в официальном Facebook министерства. 

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Минобороны Литвы сообщило, что кроме передачи зенитных установок L-70 обеспечило также обучение украинских инструкторов, которые теперь смогут тренировать боевые расчеты.

Отмечается, что в 2023  году Литва планирует обучить около 1600 украинских военных. 

  • 19 января Литва объявила о пакете военной помощи для Украины на 125 млн евро, в который включены вертолеты Ми-8 и пушки L-70.
  • 31 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что красные линии Запада относительно поставок Украине истребителей и ракет дальнего радиуса действия "должны быть пересечены".
Сергій Бережний
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литва военная помощь зенитная установка
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