Литва передала ВСУ зенитки L-70 с боезапасом и обучила боевые расчеты – видео
07.02.2023, 19:19
Тренировка на артиллерийский установке L-70 (Фото - скриншот из видео)
Минобороны Литвы передало Украине несколько десятков зенитных установок L-70 с боезапасом. Об этом сообщается в официальном Facebook министерства.
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Минобороны Литвы сообщило, что кроме передачи зенитных установок L-70 обеспечило также обучение украинских инструкторов, которые теперь смогут тренировать боевые расчеты.
Отмечается, что в 2023 году Литва планирует обучить около 1600 украинских военных.
- 19 января Литва объявила о пакете военной помощи для Украины на 125 млн евро, в который включены вертолеты Ми-8 и пушки L-70.
- 31 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что красные линии Запада относительно поставок Украине истребителей и ракет дальнего радиуса действия "должны быть пересечены".
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