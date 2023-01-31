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Президент Литвы призвал Запад пересечь красные линии и дать Украине ракеты и истребители

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 12:15
Президент Литвы призвал Запад пересечь красные линии и дать Украине ракеты и истребители - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что красные линии Запада относительно поставок Украине истребителей и ракет дальнего радиуса действия должны быть пересечены. Об этом он сказал телеканалу LRT.

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"Я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже складывается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократическими государствами, а их, используя страх и угрозы, пытается начертить террористическое государство Россия", – сказал Науседа.

Он отметил, что красные линии уже не раз удавалось пересечь.

"Следует отметить, что нам все же удается их стереть, и это случалось уже не раз. Напомню не только об истории с танками, когда-то статус кандидата Украины в Евросоюз тоже был табу, тоже красная линия, я это прекрасно помню", – сказал президент Литвы.

По словам Науседы, истребители и ракеты дальнего радиуса действия являются существенной военной помощью. "И в этот момент, когда война находится в такой решающей фазе, когда должен произойти перелом, крайне важно, чтобы мы не медлили. (...) Эти красные линии необходимо пересечь", – убежден литовский лидер.

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Вадим Ребрина
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литва истребитель танк Гитанас Науседа
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