Президент Литвы призвал Запад пересечь красные линии и дать Украине ракеты и истребители

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что красные линии Запада относительно поставок Украине истребителей и ракет дальнего радиуса действия должны быть пересечены. Об этом он сказал телеканалу LRT.

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"Я видел много красных линий, которые были проведены, и иногда у меня даже складывается впечатление, что эти красные линии проведены не нами, западными странами, демократическими государствами, а их, используя страх и угрозы, пытается начертить террористическое государство Россия", – сказал Науседа.

Он отметил, что красные линии уже не раз удавалось пересечь.

"Следует отметить, что нам все же удается их стереть, и это случалось уже не раз. Напомню не только об истории с танками, когда-то статус кандидата Украины в Евросоюз тоже был табу, тоже красная линия, я это прекрасно помню", – сказал президент Литвы.

По словам Науседы, истребители и ракеты дальнего радиуса действия являются существенной военной помощью. "И в этот момент, когда война находится в такой решающей фазе, когда должен произойти перелом, крайне важно, чтобы мы не медлили. (...) Эти красные линии необходимо пересечь", – убежден литовский лидер.

19 января 2023 года в Пентагоне заявляли, что сейчас "просто нет смысла" отправлять танки Abrams в Украину.

Неделю спустя, 25 января, Байден объявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

На днях у Байдена не исключили передачи Украине F-16.

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Вадим Ребрина

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