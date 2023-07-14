США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk, щоб передати Україні – China Times
Тайванська газета China Times, орієнтована на прокитайську партію Ґоміньдан, стверджує, що США викуплять у Міноборони самоврядного Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси МIM-23 Hawk, аби надати їх Україні у рамках нового пакету військової допомоги.
За даними джерела журналістів, йдеться про Phase III MIM-23 Hawk, що були зняті з озброєння армії Тайваню в червні 2023 року.
"ЗРК будуть передані українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та літаками на малих висотах", – стверджує співрозмовник газети.
Оборонне відомство Тайваню відхилило запит кореспондентів Taiwan News (які опублікували ідентичний матеріал з посиланням на China Times. – Ред.) про коментар, однак заявило, що зброя утилізується відповідно до правил. Тайвань замінить списану зброю комплексом Sky Bow III (TK-3).
- 24 березня 2023 року парламент Швеції ухвалив додаткову поправку до бюджету на 2023 рік — тепер уряд отримав право безоплатно передавати Україні танки, самохідні артилерійські установки Archer, систему протиповітряної оборони Robot system 97 (HAWK) та боєприпаси.
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