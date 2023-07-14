США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk, щоб передати Україні – China Times

Тайванська газета China Times, орієнтована на прокитайську партію Ґоміньдан, стверджує, що США викуплять у Міноборони самоврядного Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси МIM-23 Hawk, аби надати їх Україні у рамках нового пакету військової допомоги.

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За даними джерела журналістів, йдеться про Phase III MIM-23 Hawk, що були зняті з озброєння армії Тайваню в червні 2023 року.

"ЗРК будуть передані українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та літаками на малих висотах", – стверджує співрозмовник газети.

Оборонне відомство Тайваню відхилило запит кореспондентів Taiwan News (які опублікували ідентичний матеріал з посиланням на China Times. – Ред.) про коментар, однак заявило, що зброя утилізується відповідно до правил. Тайвань замінить списану зброю комплексом Sky Bow III (TK-3).

ДОВІДКА. MIM-23 HAWK – це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений компанією Raytheon. Він прийнятий на озброєння у 1960 році і відтоді пройшов декілька програм модернізації. Має три покоління: Phase I, Phase II та Phase III. Спочатку комплекс розробляли для знищення літаків, пізніше його доопрацьовано для перехоплення ракет. Вони були на озброєнні великої кількості європейських країн, серед яких Греція, Нідерланди, Франція, Німеччина та інші.

24 березня 2023 року парламент Швеції ухвалив додаткову поправку до бюджету на 2023 рік — тепер уряд отримав право безоплатно передавати Україні танки, самохідні артилерійські установки Archer, систему протиповітряної оборони Robot system 97 (HAWK) та боєприпаси.

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