F-16: В Белом доме подтвердили, что есть согласие США на обучение украинских пилотов
16.07.2023, 19:58
Истребитель F-16 (Фото - ВВС США)
В администрации президента Джо Байдена подтвердили, что США разрешат европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сказал CNN советник Белого дома Джейк Салливан.
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"Президент дал зеленый свет, и мы разрешим, поддержим, облегчим и предоставим все необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали обучение пилотированию F-16, как только европейцы будут готовы", – сказал Салливан.
Салливан напомнил, что европейские лидеры заявили, что им нужно несколько недель, чтобы подготовиться к запуску обучения пилотов, и "США не будут причиной задержек тому, чтобы подготовка на F-16 могла начаться".
- 1 июля 2023 года Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, ведь пока нет графиков обучающих миссий.
- 15 июля спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.
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