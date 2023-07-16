UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

F-16: В Белом доме подтвердили, что есть согласие США на обучение украинских пилотов

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 19:58
F-16: В Белом доме подтвердили, что есть согласие США на обучение украинских пилотов - Фото
Истребитель F-16 (Фото - ВВС США)

В администрации президента Джо Байдена подтвердили, что США разрешат европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сказал CNN советник Белого дома Джейк Салливан. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Президент дал зеленый свет, и мы разрешим, поддержим, облегчим и предоставим все необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали обучение пилотированию F-16, как только европейцы будут готовы", – сказал Салливан.

Салливан напомнил, что европейские лидеры заявили, что им нужно несколько недель, чтобы подготовиться к запуску обучения пилотов, и "США не будут причиной задержек тому, чтобы подготовка на F-16 могла начаться".

  • 1 июля 2023 года Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, ведь пока нет графиков обучающих миссий.
  • 15 июля спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16. 

Читайте также: Резкий Залужный – союзникам: Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
f-16Джейк Салливанвойнавоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 