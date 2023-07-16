F-16: В Белом доме подтвердили, что есть согласие США на обучение украинских пилотов

В администрации президента Джо Байдена подтвердили, что США разрешат европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сказал CNN советник Белого дома Джейк Салливан.

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"Президент дал зеленый свет, и мы разрешим, поддержим, облегчим и предоставим все необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали обучение пилотированию F-16, как только европейцы будут готовы", – сказал Салливан.

Салливан напомнил, что европейские лидеры заявили, что им нужно несколько недель, чтобы подготовиться к запуску обучения пилотов, и "США не будут причиной задержек тому, чтобы подготовка на F-16 могла начаться".

1 июля 2023 года Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, ведь пока нет графиков обучающих миссий.

15 июля спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16.

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