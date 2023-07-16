F-16. У Білому домі підтвердили, що є згода США на навчання українських льотчиків

В адміністрації президента Джо Байдена підтвердили, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це сказав CNN радник Білого дому Джейк Салліван.

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"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, полегшимо і надамо всі необхідні інструменти для того, щоб українці розпочали навчання з пілотування F-16, як тільки європейці будуть готові", – сказав Салліван.

Салліван нагадав, що європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготуватись до запуску навчання льотчиків, і "США не будуть причиною затримок того, щоб підготовка на F-16 могла розпочатися".

1 липня 2023 року Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, адже поки що немає графіків навчальних місій.

15 липня спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання з пілотування F-16.

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