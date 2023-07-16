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F-16. У Білому домі підтвердили, що є згода США на навчання українських льотчиків

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16.07.2023, 19:58
F-16. У Білому домі підтвердили, що є згода США на навчання українських льотчиків - Фото
Винищувач F-16 (Фото - ВПС США)

В адміністрації президента Джо Байдена підтвердили, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це сказав CNN радник Білого дому Джейк Салліван.

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"Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, полегшимо і надамо всі необхідні інструменти для того, щоб українці розпочали навчання з пілотування F-16, як тільки європейці будуть готові", – сказав Салліван.

Салліван нагадав, що європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготуватись до запуску навчання льотчиків, і "США не будуть причиною затримок того, щоб підготовка на F-16 могла розпочатися".

  • 1 липня 2023 року Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, адже поки що немає графіків навчальних місій.
  • 15 липня спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що десятки льотчиків уже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання з пілотування F-16.

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Сергій Бережний
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війнавійськова допомогаДжейк СалліванF-16
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