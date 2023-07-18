Ракетні комплекси VAMPIRE та дрони. США оголосять новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд

Найближчими днями США мають оголосити про нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

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За словами одного зі співрозмовників журналістів, новий пакет військової допомоги від США включатиме засоби протиповітряної оборони, системи боротьби з безпілотниками, дрони та боєприпаси.

Другий співрозмовник конкретизує й каже, що США планують передати Україні установки для боротьби з безпілотниками VAMPIRE, а також ударні безпілотники Phoenix Ghost та Switchblade.

Крім того, йдеться у матеріалі, Україна отримає значну кількість систем протидії БПЛА австралійської компанії DroneShield, а також радари, сенсори та аналітичні системи.

14 липня 2023 року видання China Times писало, що США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.

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