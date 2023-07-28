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Германия показала новый пакет помощи ВСУ: там Gepard с боеприпасами, дымы, БПЛА-разведчики

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 13:43
Германия показала новый пакет помощи ВСУ: там Gepard с боеприпасами, дымы, БПЛА-разведчики - Фото
Олаф Шольц на фоне зенитной установки Gepard (Фото: EPA)

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца показало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает зенитные установки Gepard, тяжелую транспортную технику, дроны-разведчики, боеприпасы и другое.

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В новом пакете помощи от 28 июля 2023 года:

→ 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее восемь);
→ шесть зенитных самоходных установок Gepard (ранее 40);
→ 15 042 боеприпаса для Gepard (ранее 6000);
→ 2688 дымовых снарядов (ранее 3248);
→ 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
→ 13 разведывательных дронов VECTOR (ранее 68);
→ восемь машин скорой помощи (ранее 36);
→ восемь стоматологических стерилизаторов.

В разделе "Что готовится к передаче/передается":

→ 4248 выстрелов дымовых боеприпасов;
→ пять машин скорой помощи;
→ два стоматологических стерилизатора.

Читайте также: США рассчитывают начать поставки танков Abrams в Украину в сентябре — Politico

Наталья Медведева
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Германиявойнавоенная помощьGepard
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