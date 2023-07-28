Германия показала новый пакет помощи ВСУ: там Gepard с боеприпасами, дымы, БПЛА-разведчики

Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца показало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает зенитные установки Gepard, тяжелую транспортную технику, дроны-разведчики, боеприпасы и другое.

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В новом пакете помощи от 28 июля 2023 года:

→ 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206) (ранее восемь);

→ шесть зенитных самоходных установок Gepard (ранее 40);

→ 15 042 боеприпаса для Gepard (ранее 6000);

→ 2688 дымовых снарядов (ранее 3248);

→ 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

→ 13 разведывательных дронов VECTOR (ранее 68);

→ восемь машин скорой помощи (ранее 36);

→ восемь стоматологических стерилизаторов.

В разделе "Что готовится к передаче/передается":

→ 4248 выстрелов дымовых боеприпасов;

→ пять машин скорой помощи;

→ два стоматологических стерилизатора.

25 июля США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker.

14 июля 2023 г. издание China Times писало, что США выкупят у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины.

Бельгия, Нидерланды и Люксембург планируют в ближайшее время передать Украине бронетранспортеры М113.

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