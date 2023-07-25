США выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на $400 млн: полный список
США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который в частности вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker. Об этом говорится на сайте Пентагона.
Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя.
"Сегодняшняя помощь в сфере безопасности на сумму до $400 млн включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, бронемашины, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии", – говорится в сообщении.
Полный перечень вооружений:
- дополнительные боеприпасы для Patriot, HIMARS и NASAMS;
– зенитные комплексы Stinger;
– артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
– 32 бронетранспортера Stryker;
– трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
– Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
– беспилотные авиационные системы Hornet;
– авиационные ракеты Hydra-70;
– тактические аэронавигационные системы;
– более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
– приборы ночного видения и тепловизионные системы.
- 14 июля 2023 г. издание China Times писало, что США выкупят у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины.
- Бельгия, Нидерланды и Люксембург планируют в ближайшее время передать Украине бронетранспортеры М113.
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