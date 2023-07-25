США выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на $400 млн: полный список

США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который в частности вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя.

"Сегодняшняя помощь в сфере безопасности на сумму до $400 млн включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, бронемашины, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии", – говорится в сообщении.

Полный перечень вооружений:

- дополнительные боеприпасы для Patriot, HIMARS и NASAMS;



– зенитные комплексы Stinger;



– артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;



– 32 бронетранспортера Stryker;



– трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);



– Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;



– беспилотные авиационные системы Hornet;



– авиационные ракеты Hydra-70;



– тактические аэронавигационные системы;



– более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;



– приборы ночного видения и тепловизионные системы.

14 июля 2023 г. издание China Times писало, что США выкупят у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины.

Бельгия, Нидерланды и Люксембург планируют в ближайшее время передать Украине бронетранспортеры М113.

Читайте также: США объявили о новой помощи Украине на $1,3 млрд. Там четыре NASAMS, боеприпасы и дроны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.