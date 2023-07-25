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США выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на $400 млн: полный список

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 20:19
США выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на $400 млн: полный список - Фото
NASAMS (Фото: Raytheon)

США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который в частности вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в сфере безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя.

"Сегодняшняя помощь в сфере безопасности на сумму до $400 млн включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, бронемашины, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии", – говорится в сообщении.

Полный перечень вооружений:

- дополнительные боеприпасы для Patriot, HIMARS и NASAMS;

– зенитные комплексы Stinger;

– артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

– 32 бронетранспортера Stryker;

– трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

– Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

– беспилотные авиационные системы Hornet;

– авиационные ракеты Hydra-70;

– тактические аэронавигационные системы;

– более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

– приборы ночного видения и тепловизионные системы.

Скриншот

Читайте также: США объявили о новой помощи Украине на $1,3 млрд. Там четыре NASAMS, боеприпасы и дроны

Милана Головань
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