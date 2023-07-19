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США объявили о новой помощи Украине на $1,3 млрд. Там четыре NASAMS, боеприпасы и дроны

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 19:50
США объявили о новой помощи Украине на $1,3 млрд. Там четыре NASAMS, боеприпасы и дроны - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $1,3 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в области безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя.

Как отмечается, этот пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В пакет входят:

- четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;

- 152-мм артиллерийские снаряды;

- оборудование для разминирования;

- противотанковые ракеты TOW;

- беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade;

- высокоточные авиационные боеприпасы;

- средства обнаружения противодействия БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы;

- 150 бензовозов;

- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

- 50 тактических машин для эвакуации техники;

- оборудование для охраны портов и гаваней;

- тактические защищенные системы связи;

- поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.

Читайте также: Рамштайн. В приоритете оружие, срочно необходимое для освобождения Украины – Резников

Наталья Медведева
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военная помощь
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