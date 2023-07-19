США объявили о новой помощи Украине на $1,3 млрд. Там четыре NASAMS, боеприпасы и дроны
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $1,3 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи в области безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя.
Как отмечается, этот пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В пакет входят:
- четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы;
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- оборудование для разминирования;
- противотанковые ракеты TOW;
- беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства обнаружения противодействия БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- 50 тактических машин для эвакуации техники;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- тактические защищенные системы связи;
- поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.
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