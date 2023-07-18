Рамштайн. В приоритете оружие, срочно необходимое для освобождения Украины – Резников

На 14-й встрече в формате Рамштайн обсуждались поставки оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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На встрече определили приоритетом поставок оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения украинской территории.

Также в фокусе противовоздушная оборона, боеприпасы и бронетехника для Украины.

Кроме того, Резников анонсировал "новые инициативы".

Министр обороны поблагодарил своих коллег из Эстонии и Люксембурга за "представление конкретных шагов для развития ИТ-коалиции".

Также поблагодарил Литву за инициативу создания коалиции по разминированию.

Предыдущее заседание в формате Рамштайн прошло 15 июня. Тогда в Брюсселе был большой дипломатично-военный день. Столица ЕС принимала одновременно 13-е заседание коалиции Рамштайн, комиссию Украина-НАТО и встречу министров обороны стран Альянса.

За день до заседания Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны США Ллойдом Остином. В частности, министр обороны Украины проинформировал коллегу о ситуации на фронте.

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