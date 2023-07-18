Рамштайн. В приоритете оружие, срочно необходимое для освобождения Украины – Резников
18.07.2023, 21:41
Алексей Резников (скриншот из фильма "Год" Дмитрия Комарова)
На 14-й встрече в формате Рамштайн обсуждались поставки оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
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На встрече определили приоритетом поставок оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения украинской территории.
Также в фокусе противовоздушная оборона, боеприпасы и бронетехника для Украины.
Кроме того, Резников анонсировал "новые инициативы".
Министр обороны поблагодарил своих коллег из Эстонии и Люксембурга за "представление конкретных шагов для развития ИТ-коалиции".
Также поблагодарил Литву за инициативу создания коалиции по разминированию.
- Предыдущее заседание в формате Рамштайн прошло 15 июня. Тогда в Брюсселе был большой дипломатично-военный день. Столица ЕС принимала одновременно 13-е заседание коалиции Рамштайн, комиссию Украина-НАТО и встречу министров обороны стран Альянса.
- За день до заседания Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны США Ллойдом Остином. В частности, министр обороны Украины проинформировал коллегу о ситуации на фронте.
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