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Рамштайн. У пріоритеті зброя, яка терміново необхідна для звільнення України – Резніков

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 21:41
Рамштайн. У пріоритеті зброя, яка терміново необхідна для звільнення України – Резніков - Фото
Олексій Резніков (скриншот з фільму "Рік" Дмитра Комарова)

На 14-й зустрічі у форматі Рамштайн обговорювалось постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

На зустрічі визначили пріоритетом постачання зброї та обладнання, які терміново необхідні для звільнення української території.

Також у фокусі протиповітряна оборона, боєприпаси та бронетехніка для України.

Окрім цього, Резніков анонсував "нові ініціативи".

Міністр оборони подякував своїм колегам з Естонії та Люксембургу за "представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції".

Також подякував Литві за ініціативу створення коаліції з розмінування.

  • Попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулося 15 червня. Тоді в Брюсселі був великий дипломатично-військовий день. Столиця ЄС приймала одночасно 13-те засідання коаліції Рамштайн, комісію Україна-НАТО та зустріч міністрів оборони країн Альянсу.
  • За день до засідання Резніков провів телефонну розмову з главою Міноборони США Ллойдом Остіном. Зокрема, міністр оборони України поінформував колегу щодо ситуації на фронті.

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Артем Джеріпа
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