Рамштайн. У пріоритеті зброя, яка терміново необхідна для звільнення України – Резніков

На 14-й зустрічі у форматі Рамштайн обговорювалось постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На зустрічі визначили пріоритетом постачання зброї та обладнання, які терміново необхідні для звільнення української території.

Також у фокусі протиповітряна оборона, боєприпаси та бронетехніка для України.

Окрім цього, Резніков анонсував "нові ініціативи".

Міністр оборони подякував своїм колегам з Естонії та Люксембургу за "представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції".

Також подякував Литві за ініціативу створення коаліції з розмінування.

Попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулося 15 червня. Тоді в Брюсселі був великий дипломатично-військовий день. Столиця ЄС приймала одночасно 13-те засідання коаліції Рамштайн, комісію Україна-НАТО та зустріч міністрів оборони країн Альянсу.

За день до засідання Резніков провів телефонну розмову з главою Міноборони США Ллойдом Остіном. Зокрема, міністр оборони України поінформував колегу щодо ситуації на фронті.

Читайте також: Наступ ЗСУ "далекий від провалу", є значні сили в резерві – генерал Міллі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.