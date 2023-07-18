Рамштайн. У пріоритеті зброя, яка терміново необхідна для звільнення України – Резніков
18.07.2023, 21:41
Олексій Резніков (скриншот з фільму "Рік" Дмитра Комарова)
На 14-й зустрічі у форматі Рамштайн обговорювалось постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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На зустрічі визначили пріоритетом постачання зброї та обладнання, які терміново необхідні для звільнення української території.
Також у фокусі протиповітряна оборона, боєприпаси та бронетехніка для України.
Окрім цього, Резніков анонсував "нові ініціативи".
Міністр оборони подякував своїм колегам з Естонії та Люксембургу за "представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції".
Також подякував Литві за ініціативу створення коаліції з розмінування.
- Попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулося 15 червня. Тоді в Брюсселі був великий дипломатично-військовий день. Столиця ЄС приймала одночасно 13-те засідання коаліції Рамштайн, комісію Україна-НАТО та зустріч міністрів оборони країн Альянсу.
- За день до засідання Резніков провів телефонну розмову з главою Міноборони США Ллойдом Остіном. Зокрема, міністр оборони України поінформував колегу щодо ситуації на фронті.
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