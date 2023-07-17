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Глава Пентагону зв'язався з Резніковим напередодні Рамштайна. Пріоритет – боєприпаси, ППО

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 21:32
Глава Пентагону зв'язався з Резніковим напередодні Рамштайна. Пріоритет – боєприпаси, ППО - Фото
Ллойд Остін (фото: EPA)
доповнено

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим перед завтрашнім засіданням у форматі Рамштайн. Про це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні я розмовляв зі своїм добрим другом та колегою Олексієм Резніковим напередодні завтрашньої віртуальної зустрічі контактної групи з оборони України, на якій ми продовжимо підтверджувати нашу постійну підтримку України", – заявив Остін.

Пресслужба Пентагону повідомила, що Остін та Резніков обговорили пріоритети Рамштайну-14. Основну увагу буде приділено нагальним потребам України у протиповітряній обороні та боєприпасах, а також підтримці та матеріально-технічному забезпеченню України у довгостроковій перспективі.

Резніков також проінформував Остіна про нинішню ситуацію на полі бою.

ДОПОВНЕНО О 22:00. Резніков повідомив, що вони з Остіном обговорили шляхи прискорення руху України до оперативної сумісності з НАТО.

"Я ще раз подякував міністру Остіну та американському народу за постачання касетних боєприпасів. Ми будемо використовувати їх з розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов", – наголосив Резніков.

  • Попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулося 15 червня. Тоді в Брюсселі був великий дипломатично-військовий день. Столиця ЄС приймала одночасно 13-те засідання коаліції Рамштайн, комісію Україна-НАТО та зустріч міністрів оборони країн Альянсу.
  • Резніков за результатами Рамштайна-13 висловив упевненість у створенні "пташиної коаліції".
Оксана Житнюк
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