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"Продовжимо робити неможливе". Рамштайн-14 відбудеться вже завтра – Резніков

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 16:43
Олексій Резніков, міністр оборони України (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Завтра, 18 липня, відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн, створеному для надання військової допомоги Україні партнерами та союзниками. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у колонці для LIGA.net.

"18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі Рамштайн", – наголосив Резніков.

Міністр нагадав, що щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, він спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо".

"По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості", – заявив міністр.

Він не уточнив, у якому форматі проходитиме чергове засідання Рамштайну.

  • Попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулось 15 червня. Тоді в Брюсселі був великий дипломатично-військовий день. Столиця ЄС приймала одночасно 13-е засідання коаліції Рамштайн, комісію Україна-НАТО і зустріч міністрів оборони країн Альянсу.
  • Резніков за результатами Рамштайну-13 висловив впевненість у створенні "пташиної коаліції".
Оксана Житнюк
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військова допомогаОлексій Резніковрамштайн
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