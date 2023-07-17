"Продовжимо робити неможливе". Рамштайн-14 відбудеться вже завтра – Резніков

Завтра, 18 липня, відбудеться чергове засідання у форматі Рамштайн, створеному для надання військової допомоги Україні партнерами та союзниками. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у колонці для LIGA.net.

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"18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі Рамштайн", – наголосив Резніков.

Міністр нагадав, що щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, він спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо".

"По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості", – заявив міністр.

Він не уточнив, у якому форматі проходитиме чергове засідання Рамштайну.

Попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулось 15 червня. Тоді в Брюсселі був великий дипломатично-військовий день. Столиця ЄС приймала одночасно 13-е засідання коаліції Рамштайн, комісію Україна-НАТО і зустріч міністрів оборони країн Альянсу.

Резніков за результатами Рамштайну-13 висловив впевненість у створенні "пташиної коаліції".

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