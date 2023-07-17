"Продолжим делать невозможное". Рамштайн-14 состоится уже завтра – Резников

18 июля состоится очередное заседание в формате Рамштайн, созданном для оказания военной помощи Украине партнерами и союзниками. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в колонке для LIGA.net.

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"18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн", – подчеркнул Резников.

Министр напомнил, что по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, он сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно".

"По факту – возможно, но в свое время и при нашей настойчивости", – заявил министр.

Он не уточнил, в каком формате пройдет очередное заседание Рамштайна.

Предыдущее заседание в формате Рамштайн прошло 15 июня. Тогда в Брюсселе был большой дипломатески-военный день. Столица ЕС принимала одновременно 13-е заседание коалиции Рамштайн, комиссию Украина-НАТО и встречу министров обороны стран Альянса.

Резников по результатам Рамштайна-13 выразил уверенность в создании "птичьей коалиции".

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