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"Продолжим делать невозможное". Рамштайн-14 состоится уже завтра – Резников

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 16:43
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

18 июля состоится очередное заседание в формате Рамштайн, созданном для оказания военной помощи Украине партнерами и союзниками. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в колонке для LIGA.net.

"18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн", – подчеркнул Резников.

Министр напомнил, что по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, он сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно".

"По факту – возможно, но в свое время и при нашей настойчивости", – заявил министр.

Он не уточнил, в каком формате пройдет очередное заседание Рамштайна.

  • Предыдущее заседание в формате Рамштайн прошло 15 июня. Тогда в Брюсселе был большой дипломатески-военный день. Столица ЕС принимала одновременно 13-е заседание коалиции Рамштайн, комиссию Украина-НАТО и встречу министров обороны стран Альянса.
  • Резников по результатам Рамштайна-13 выразил уверенность в создании "птичьей коалиции".
Оксана Житнюк
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Алексей Резниковвоенная помощьрамштайн
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