Глава Пентагона связался с Резниковым накануне Рамштайна. Приоритет – боеприпасы, ПВО

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Глава Пентагона Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым перед завтрашним заседанием в формате Рамштайн. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Сегодня я разговаривал со своим хорошим другом и коллегой Алексеем Резниковым в преддверии завтрашней виртуальной встречи контактной группы по обороне Украины, на которой мы продолжим подтверждать нашу неизменную поддержку Украины", – завил Остин.

Пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин и Резников обсудили приоритеты Рамштайна-14. Основное внимание будет уделено насущным потребностям Украины в противовоздушной обороне и боеприпасах, а также поддержке и материально-техническому обеспечению Украины в долгосрочной перспективе.

Резников также проинформировал Остина о нынешней ситуации на поле боя.

ДОПОЛНЕНО В 22:00. Резников сообщил, что они с Остином обсудили пути ускорение движения Украины к оперативной совместимости с НАТО.

"Я еще раз поблагодарил министра Остина и американский народ за поставку кассетных боеприпасов. Мы будем использовать их с умом, осторожно и в строгом соответствии с указанными ранее условиями", – подчеркнул Резников.

Предыдущее заседание в формате Рамштайн прошло 15 июня. Тогда в Брюсселе был большой дипломатически-военный день. Столица ЕС принимала одновременно 13-е заседание коалиции Рамштайн, комиссию Украина-НАТО и встречу министров обороны стран Альянса.

Резников по результатам Рамштайна-13 выразил уверенность в создании "птичьей коалиции".

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