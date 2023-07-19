США оголосили про нову допомогу Україні на $1,3 млрд. Там чотири NASAMS, боєприпаси та дрони
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд. Про це повідомляє сайт Пентагону.
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.
Як зазначається, цей пакет передбачає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси та буде надано в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
До пакету входять:
- чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси;
- 152-мм артилерійські снаряди;
- обладнання для розмінування;
- протитанкові ракети TOW;
- безпілотні авіаційні системи Phoenix Ghost та Switchblade;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- засоби виявлення протидії БПЛА та засоби радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 50 тактичних машин для евакуації техніки;
- обладнання для охорони портів та гаваней;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримки діяльності.
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