США оголосили про нову допомогу Україні на $1,3 млрд. Там чотири NASAMS, боєприпаси та дрони

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд. Про це повідомляє сайт Пентагону.

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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

Як зазначається, цей пакет передбачає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси та буде надано в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

До пакету входять:

- чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси;

- 152-мм артилерійські снаряди;

- обладнання для розмінування;

- протитанкові ракети TOW;

- безпілотні авіаційні системи Phoenix Ghost та Switchblade;

- високоточні авіаційні боєприпаси;

- засоби виявлення протидії БПЛА та засоби радіоелектронної боротьби;

- 150 бензовозів;

- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

- 50 тактичних машин для евакуації техніки;

- обладнання для охорони портів та гаваней;

- тактичні захищені системи зв'язку;

- підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримки діяльності.

19 липня 2023 року Зеленський заявив про нестачу ППО – навіть для захисту міст, що забезпечують військових.

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