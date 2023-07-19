RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США оголосили про нову допомогу Україні на $1,3 млрд. Там чотири NASAMS, боєприпаси та дрони

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 19:50
США оголосили про нову допомогу Україні на $1,3 млрд. Там чотири NASAMS, боєприпаси та дрони - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд. Про це повідомляє сайт Пентагону.

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

Як зазначається, цей пакет передбачає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси та буде надано в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

До пакету входять:

- чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси;

- 152-мм артилерійські снаряди;

- обладнання для розмінування;

- протитанкові ракети TOW;

- безпілотні авіаційні системи Phoenix Ghost та Switchblade;

- високоточні авіаційні боєприпаси;

- засоби виявлення протидії БПЛА та засоби радіоелектронної боротьби;

- 150 бензовозів;

- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

- 50 тактичних машин для евакуації техніки;

- обладнання для охорони портів та гаваней;

- тактичні захищені системи зв'язку;

- підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримки діяльності.

Читайте також: Рамштайн. У пріоритеті зброя, терміново необхідна для звільнення України – Резніков

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 