Зеленський заявив про нестачу ППО – навіть для захисту міст, що забезпечують військових

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони – щонайменше для того, щоб повноцінно захистити стратегічні об’єкти. Про це він сказав на брифінгу у середу після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром у Києві.

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"Нам потрібно захистити наше небо. Ви бачите, що відбувається у нас. Нам не вистачає тих систем потужних, щоб захистити наші міста. Я навіть не говорю про всі міста, хоча захищати треба всі. Але ті міста, які забезпечують нашим військовим те, про що я сказав, забезпечують головні коридори, ті міста, в яких зосереджені наша стратегічна інфраструктура, наші ядерні об’єкти, – всі ці міста нам треба захистити сучасними ППО", – заявив Зеленський.

Коментуючи питання зернового коридору, президент також зазначив, що Росія б’є ракетами по українських портах, і їх теж потрібно захищати.

Він наголосив, що із цим завданням ефективно справляються системи ППО SAMP/T і Patriot.

"Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють. SAMP/T працює прекрасно. Якби у нас були додаткові відповідні системи, то ці системи б захистили інфраструктуру Одеси – і не тільки портову", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що нещодавно була домовленість із канцлером Німеччини Олафом Шольцом про додаткові ППО Patriot, "але всього цього поки що не вистачає захистити відповідну інфраструктуру".

Один з командирів ЗСУ, який воює під Бахмутом, заявив, що Захід припустився помилки, надавши Україні напередодні контрнаступу танки та бронетранспортери, але не давши сучасних винищувачів або достатньо систем ППО, щоб захистити цю "броню".

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