Військові про допомогу союзників "бронею", але без ППО: Це як подарувати велосипед без педалей

Захід припустився помилки, надавши Україні напередодні літнього контрнаступу танки та бронетранспортери, але не давши сучасних винищувачів або достатньо систем протиповітряної оборони, щоб захистити цю "броню". Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав Юрій "Грек" Ульшин, один із досвідчених командирів ЗСУ, який воює під Бахмутом.

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Як і на південному фронті, головною проблемою Сил оборони є перевага Росії в повітрі: вертольоти Ка-52 зависають на відстані близько 7-8 км поза досяжністю ПЗРК і б'ють ракетами з лазерним наведенням по українській бронетехніці.

Бійці засмучені через відсутність далекобійного фронтового ППО.

"Це як подарувати велосипед без педалей. Велика подяка за велосипед, але... Наша проблема скрізь – це небо", – сказав Ульшин.

"Грек" командує підрозділом із приблизно 40 добровольців, яких заводять у проміжках між більшими формуваннями, "склеюючи" їх разом у потенційно слабких місцях.

З розповіді WSJ випливає, що його бійці "на схилі пагорба за три милі від околиці Бахмута" озброєні ПЗРК Stinger і радянським кулеметом ПКМ: вони виглядають російські літаки, гелікоптери та безпілотники.

У похмурі дні, якщо дрон пролітає досить низько, стріляють чергами із ПКМ, сподіваючись його збити. Якщо небо чисте, "росіяни можуть без проблем спостерігати через радіус дії ПКМ", оскільки загін "Грека" зберігає дорогоцінні ракети Stinger для більш небезпечних цілей на кшталт вертольота або літака.

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Борючись не тільки з ворогом, але й недоліком техніки та обладнання, "він і його побратими знаходять творчі рішення: нещодавно вночі вони піднялися на вершину купи шлаку, щоб встановити камеру, підключену до інтернет-терміналу Starlink, що працює від генератора. Камера забезпечує передачу, яка може допомогти їм виявити російські літаки на відстані".

Видання зазначило, що бійці підрозділу збирають дрони-камікадзе у гаражі в сусідньому місті, оснащені достатньою кількістю вибухівки, щоб вивести з ладу бронетехніку.

"Їхня остання розробка, яка ще не випробувана в бою, — дистанційно керований кулемет, прикріплений до основи електричного інвалідного візка", – йдеться у статті.

Через місяць після початку контрнаступу на півдні ЗСУ перемагають росіян у контрбатарейній битві, пише Forbes.

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ЗСУ вважають, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібні чотири ескадрильї (48 одиниць) F-16.

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