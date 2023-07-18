Военные о помощи союзников "броней", но без ПВО: Это как подарить велосипед без педалей

Запад допустил ошибку, предоставив Украине накануне летнего контрнаступления танки и бронетранспортеры, но не дав современные истребители или достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы защитить эту "броню". Об этом в интервью The Wall Street Journal сказал Юрий "Грек" Ульшин, один из опытных командиров ВСУ, воюющий под Бахмутом.

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Как и на южном фронте, главной проблемой Сил обороны является превосходство России в воздухе: вертолеты Ка-52 зависают на расстоянии около 7-8 км, вне досягаемости ПЗРК, и бьют ракетами с лазерным наведением по украинской бронетехнике.

Бойцы сокрушаются из-за отсутствия дальнобойного фронтового ПВО.

"Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но… Наша проблема везде — это небо", – сказал Ульшин.

"Грек" командует подразделением из примерно 40 добровольцев, которых заводят в промежутках между более крупными формированиями, "склеивая" их вместе в потенциально слабых местах.

Из рассказа WSJ следует, что его бойцы "на склоне холма в трех милях от окраины Бахмута" вооружены ПЗРК Stinger и советским пулеметом ПКМ: они высматривают российские самолеты, вертолеты и беспилотники.

В пасмурные дни, если дрон пролетает достаточно низко, стреляют очередями из ПКМ, надеясь его сбить. Если небо чистое, "россияне могут без проблем наблюдать из-за радиуса действия ПКМ", так как отряд "Грека" приберегает драгоценные ракеты Stinger для более опасной цели вроде вертолета или самолета.

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Сражаясь не только с врагом, но и недостатком техники и оборудования, "он и его люди находят творческие решения: недавно ночью они взобрались на вершину кучи шлака, чтобы установить камеру, подключенную к интернет-терминалу Starlink, работающему от генератора. Камера обеспечивает передачу, которая может помочь им обнаружить российские самолеты на расстоянии".

Издание отметило, что бойцы подразделения собирают дроны-камикадзе в гараже в соседнем городе, оснащенные достаточным количеством взрывчатки, чтобы вывести из строя бронетехнику.

"Их последняя разработка, еще не опробованная в бою, — дистанционно управляемый пулемет, прикрепленный к основанию электрической инвалидной коляски", – говорится в статье.

Спустя месяц после начала контрнаступления на юге ВСУ побеждают россиян в контрбатарейной битве, пишет Forbes.

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ВСУ считают, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) F-16.

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