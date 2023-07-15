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NYT: ВСУ сменили тактику, потеряв много техники в начале контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 17:14
NYT: ВСУ сменили тактику, потеряв много техники в начале контрнаступления - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Силы обороны в первые недели контрнаступления могли потерять до 20% оружия и техники, но теперь эти потери сократились, так как Украина сменила тактику. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на неназванных американских и европейских чиновников.

По данным издания, потерь в вооружении и технике становилось меньше по мере того, как кампания замедлялась, а украинские командиры меняли тактику.

Собеседники журналистов утверждают, что за первые недели контрнаступления якобы до 20% оружия и техники ВСУ было повреждено или уничтожено. Это касается в том числе некоторых западных танков и бронетранспортеров.

По словам официальных лиц, в последующие недели "поразительный уровень потерь" снизился примерно до 10%, что позволило сохранить больше войск и техники, необходимых для крупного наступления, которое, по словам украинцев, еще предстоит.

"Некоторые улучшения произошли из-за того, что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности, чем атаковать вражеские минные поля и вести огонь", – говорится в публикации.

Однако, как утверждают журналисты, само контрнаступление в связи с этим замедлилось, а местами даже остановилось.

  • На Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция украинских сил. На направлениях Новоданиловка – Балка Широкая, Малая Токмачка – Новопокровка ВСУ имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.
  • Смотрите видео, как происходит продвижение Сил обороны на Запорожском направлении.

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Оксана Житнюк
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