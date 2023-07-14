Telegram-канал российских военных пропагандистов опубликовал видео, на котором оккупанты якобы уничтожили танк Leopard 2 Сил обороны на южном направлении. Украинский OSINT-ресурс CyberBoroshno доказал, что россияне снова соврали, а танк на видео проводил работы по разминированию поля.
Российский пропагандистский ресурс "Архангел спецназа" выложил видео, на котором утверждается, что оккупанты уничтожили украинский танк Leopard. На видео изображен курсирующий танк, далее — взрыв и облако дыма, окутывающее Leopard.
В то же время, украинский Telegram-канал "Непосредственно Gachi" опубликовал видео, на котором 15 бригада оперативного назначения с помощью танка, оснащенного минным тралом, проводит разминирование полей.
Аналитики CyberBoroshno сравнили два видео и пришли к выводу, что на них происходит одно и то же событие.
Ресурс приводит доказательства своим утверждениям, распространяя скрины с характерными отметками, демонстрирующими, что местность на первом ролике совпадает с окружающей средой на втором.
К тому же видео, опубликованное украинским Telegram-каналом, не обрывается на взрыве, а продолжается: танк останавливается для разминирования поля, появляется облако дыма, после чего Leopard выезжает из него целым и невредимым.
23 февраля 2023 года Минобороны Финляндии передало Украине три таких танка, которые вошли в пакет военной помощи.
- 3 марта представитель России в ООН Полянский перепостил фейковое фото с "захваченным в Украине танком Leopard". Фотография танка была сделана несколько лет назад на учениях НАТО в Германии, а российский флаг на нем просто дорисован.
- 11 марта россияне пытались настаивать на том, что Leopard был "уничтожен": прифотошопили шеврон российской армии на военнослужащего Ливана.
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