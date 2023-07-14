UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты снова якобы уничтожили Leopard ВСУ. Украинцы доказали, что это ложь – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 16:31
Фото: Leopard 2R (ЕРА)
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами

Telegram-канал российских военных пропагандистов опубликовал видео, на котором оккупанты якобы уничтожили танк Leopard 2 Сил обороны на южном направлении. Украинский OSINT-ресурс CyberBoroshno доказал, что россияне снова соврали, а танк на видео проводил работы по разминированию поля.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Российский пропагандистский ресурс "Архангел спецназа" выложил видео, на котором утверждается, что оккупанты уничтожили украинский танк Leopard. На видео изображен курсирующий танк, далее — взрыв и облако дыма, окутывающее Leopard.

В то же время, украинский Telegram-канал "Непосредственно Gachi" опубликовал видео, на котором 15 бригада оперативного назначения с помощью танка, оснащенного минным тралом, проводит разминирование полей.

Аналитики CyberBoroshno сравнили два видео и пришли к выводу, что на них происходит одно и то же событие.

Ресурс приводит доказательства своим утверждениям, распространяя скрины с характерными отметками, демонстрирующими, что местность на первом ролике совпадает с окружающей средой на втором.

Скриншот Telegram-каналу CyberBoroshno

К тому же видео, опубликованное украинским Telegram-каналом, не обрывается на взрыве, а продолжается: танк останавливается для разминирования поля, появляется облако дыма, после чего Leopard выезжает из него целым и невредимым.

СПРАВКА. Танк Leopard 2R относится к классу саперных танков. Он был создан на базе германского танка Leopard 2A4. В отличие от основного боевого танка он защищен от фугасов и мин гораздо лучше. Для разминирования территории Leopard 2R использует бульдозерный отвал или минный плуг.

23 февраля 2023 года Минобороны Финляндии передало Украине три таких танка, которые вошли в пакет военной помощи.
  • 3 марта представитель России в ООН Полянский перепостил фейковое фото с "захваченным в Украине танком Leopard". Фотография танка была сделана несколько лет назад на учениях НАТО в Германии, а российский флаг на нем просто дорисован.
  • 11 марта россияне пытались настаивать на том, что Leopard был "уничтожен": прифотошопили шеврон российской армии на военнослужащего Ливана.

Читайте также: Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнафейктанкразминированиеLeopard
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 