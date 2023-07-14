Telegram-канал российских военных пропагандистов опубликовал видео, на котором оккупанты якобы уничтожили танк Leopard 2 Сил обороны на южном направлении. Украинский OSINT-ресурс CyberBoroshno доказал, что россияне снова соврали, а танк на видео проводил работы по разминированию поля.

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Российский пропагандистский ресурс "Архангел спецназа" выложил видео, на котором утверждается, что оккупанты уничтожили украинский танк Leopard. На видео изображен курсирующий танк, далее — взрыв и облако дыма, окутывающее Leopard.

В то же время, украинский Telegram-канал "Непосредственно Gachi" опубликовал видео, на котором 15 бригада оперативного назначения с помощью танка, оснащенного минным тралом, проводит разминирование полей.

Аналитики CyberBoroshno сравнили два видео и пришли к выводу, что на них происходит одно и то же событие.

Ресурс приводит доказательства своим утверждениям, распространяя скрины с характерными отметками, демонстрирующими, что местность на первом ролике совпадает с окружающей средой на втором.

К тому же видео, опубликованное украинским Telegram-каналом, не обрывается на взрыве, а продолжается: танк останавливается для разминирования поля, появляется облако дыма, после чего Leopard выезжает из него целым и невредимым.

СПРАВКА. Танк Leopard 2R относится к классу саперных танков. Он был создан на базе германского танка Leopard 2A4. В отличие от основного боевого танка он защищен от фугасов и мин гораздо лучше. Для разминирования территории Leopard 2R использует бульдозерный отвал или минный плуг.



23 февраля 2023 года Минобороны Финляндии . Танк Leopard 2R относится к классу саперных танков. Он был создан на базе германского танка Leopard 2A4. В отличие от основного боевого танка он защищен от фугасов и мин гораздо лучше. Для разминирования территории Leopard 2R использует бульдозерный отвал или минный плуг.23 февраля 2023 года Минобороны Финляндии передало Украине три таких танка, которые вошли в пакет военной помощи.

3 марта представитель России в ООН Полянский перепостил фейковое фото с "захваченным в Украине танком Leopard". Фотография танка была сделана несколько лет назад на учениях НАТО в Германии, а российский флаг на нем просто дорисован.

11 марта россияне пытались настаивать на том, что Leopard был "уничтожен": прифотошопили шеврон российской армии на военнослужащего Ливана.

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