Telegram-канал російських військових пропагандистів опублікував відео, на якому окупанти нібито знищили танк Leopard 2 Сил оборони на південному напрямку. Український OSINT-ресурс CyberBoroshno довів, що росіяни знов збрехали, а танк на відео проводив роботи з розмінування поля.
Російський пропагандистський ресурс "Архангел спецназа" виклав відео, на якому стверджується, що окупанти знищили український танк Leopard. На відео зображено курсуючий танк, далі — вибух та хмару диму, яка затьмарює Leopard.
Водночас український Telegram-канал "Непосредственно Gachi" опублікував відео, на якому 15 бригада оперативного призначення за допомогою танка, оснащеного мінним тралом, проводить розмінування полів.
Аналітики CyberBoroshno порівняли два відео і дійшли висновку, що на них відбувається одна й та сама подія.
Ресурс наводить докази своїм твердженням, поширюючи скрини з характерними відмітками, які демонструють, що місцевість на першому ролику збігається з навколишнім середовищем на другому.
До того ж відео, опубліковане українським Telegram-каналом, не обривається на вибуху, а продовжується: танк зупиняється для розмінування поля, з'являється хмара диму, після чого Leopard виїжджає з нього цілим та неушкодженим.
23 лютого 2023 року Міноборони Фінляндії передало Україні три таких танки, які увійшли у пакет військової допомоги.
- 3 березня представник Росії в ООН Полянський перепостив фейкове фото із "захопленим в Україні танком Leopard". Фотографію танка було зроблено кілька років тому на навчаннях НАТО в Німеччині, а російський прапор на ньому просто домальовано.
- 11 березня росіяни намагалися наполягати на тому, що Leopard було "знищено": прифотошопили шеврон російської армії на військовослужбовця Лівану.
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