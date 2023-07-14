Telegram-канал російських військових пропагандистів опублікував відео, на якому окупанти нібито знищили танк Leopard 2 Сил оборони на південному напрямку. Український OSINT-ресурс CyberBoroshno довів, що росіяни знов збрехали, а танк на відео проводив роботи з розмінування поля.

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Російський пропагандистський ресурс "Архангел спецназа" виклав відео, на якому стверджується, що окупанти знищили український танк Leopard. На відео зображено курсуючий танк, далі — вибух та хмару диму, яка затьмарює Leopard.

Водночас український Telegram-канал "Непосредственно Gachi" опублікував відео, на якому 15 бригада оперативного призначення за допомогою танка, оснащеного мінним тралом, проводить розмінування полів.

Аналітики CyberBoroshno порівняли два відео і дійшли висновку, що на них відбувається одна й та сама подія.

Ресурс наводить докази своїм твердженням, поширюючи скрини з характерними відмітками, які демонструють, що місцевість на першому ролику збігається з навколишнім середовищем на другому.

До того ж відео, опубліковане українським Telegram-каналом, не обривається на вибуху, а продовжується: танк зупиняється для розмінування поля, з'являється хмара диму, після чого Leopard виїжджає з нього цілим та неушкодженим.

ДОВІДКА. Танк Leopard 2R належить до класу саперних танків. Він був створений на базі німецького танка Leopard 2A4. На відміну від основного бойового танка він захищений від фугасів і мін набагато краще. Для розмінування територій Leopard 2R використовує бульдозерний відвал або мінний плуг.



23 лютого 2023 року Міноборони Фінляндії . Танк Leopard 2R належить до класу саперних танків. Він був створений на базі німецького танка Leopard 2A4. На відміну від основного бойового танка він захищений від фугасів і мін набагато краще. Для розмінування територій Leopard 2R використовує бульдозерний відвал або мінний плуг.23 лютого 2023 року Міноборони Фінляндії передало Україні три таких танки, які увійшли у пакет військової допомоги.

3 березня представник Росії в ООН Полянський перепостив фейкове фото із "захопленим в Україні танком Leopard". Фотографію танка було зроблено кілька років тому на навчаннях НАТО в Німеччині, а російський прапор на ньому просто домальовано.

11 березня росіяни намагалися наполягати на тому, що Leopard було "знищено": прифотошопили шеврон російської армії на військовослужбовця Лівану.

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