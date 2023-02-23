В новом пакете военной помощи Финляндии Украине – танки Leopard 2

Новый пакет военной техники Финляндии для Украины включает в себя три боевых танка Leopard 2. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

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Как отмечается, президент Финляндии принял решение о предоставлении Украине 13-го пакет военной техники.

В рамках международного сотрудничества по бронетехнике Leopard Финляндия передаст Украине три основных боевых танка Leopard 2, включая обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти танки включены в 13-й пакет помощи.

"Мы направим больше военной техники и будем вместе с нашими партнерами участвовать в сотрудничестве по Leopard", – заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

Общая стоимость нового пакета военной помощи составляет более 160 миллионов евро. Подробности о содержимом не предоставляются из соображений безопасности.

Как сообщается, общая стоимость всех представленных на данный момент Финляндией Украине пакетов военной техники составляет 750 миллионов евро.

14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.

15 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина пока не получит от союзников то количество танков Leopard 2A6, которое обещала Германия.

17 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что союзники, которые готовы передать Украине танки немецкого производства, могут начинать делать это прямо сейчас, Германия обеспечит логистику и будет обучать экипажи.

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Наталія Медведєва

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