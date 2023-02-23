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В новом пакете военной помощи Финляндии Украине – танки Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 13:14
В новом пакете военной помощи Финляндии Украине – танки Leopard 2 - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

Новый пакет военной техники Финляндии для Украины включает в себя три боевых танка Leopard 2. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

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Как отмечается, президент Финляндии принял решение о предоставлении Украине 13-го пакет военной техники.

В рамках международного сотрудничества по бронетехнике Leopard Финляндия передаст Украине три основных боевых танка Leopard 2, включая обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти танки включены в 13-й пакет помощи.

"Мы направим больше военной техники и будем вместе с нашими партнерами участвовать в сотрудничестве по Leopard", – заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

Общая стоимость нового пакета военной помощи составляет более 160 миллионов евро. Подробности о содержимом не предоставляются из соображений безопасности.

Как сообщается, общая стоимость всех представленных на данный момент Финляндией Украине пакетов военной техники составляет 750 миллионов евро.

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Наталія Медведєва
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война Финляндия танк военная помощь Leopard 2
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