В новом пакете военной помощи Финляндии Украине – танки Leopard 2
Новый пакет военной техники Финляндии для Украины включает в себя три боевых танка Leopard 2. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.
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Как отмечается, президент Финляндии принял решение о предоставлении Украине 13-го пакет военной техники.
В рамках международного сотрудничества по бронетехнике Leopard Финляндия передаст Украине три основных боевых танка Leopard 2, включая обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти танки включены в 13-й пакет помощи.
"Мы направим больше военной техники и будем вместе с нашими партнерами участвовать в сотрудничестве по Leopard", – заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.
Общая стоимость нового пакета военной помощи составляет более 160 миллионов евро. Подробности о содержимом не предоставляются из соображений безопасности.
Как сообщается, общая стоимость всех представленных на данный момент Финляндией Украине пакетов военной техники составляет 750 миллионов евро.
- 14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.
- 15 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина пока не получит от союзников то количество танков Leopard 2A6, которое обещала Германия.
- 17 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что союзники, которые готовы передать Украине танки немецкого производства, могут начинать делать это прямо сейчас, Германия обеспечит логистику и будет обучать экипажи.
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