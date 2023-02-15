Украина пока не получит обещанного Германией количества танков Leopard 2 – Писториус

Украина пока не получит от союзников то количество танков Leopard 2A6, которое обещала Германия. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус, передает Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Писториуса, на заседании так называемой танковой коалиции никаких новых обязательств по танкам Leopard 2A6 другие страны на себя не брали.

"Мы не достигнем там численности батальона", – сказал немецкий министр.

Он отметил, что есть только 14 танков Leopard 2A6, обещанных Германией, и три танка от Португалии.

Польша готова передать почти 30 танков более устаревшей версии – Leopard 2A4.

По словам Писториуса, Швеция все еще изучает вопрос о том, может ли она предоставить танки и в каком объеме.

Канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе выразил надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 (два батальона) до конца марта, но акцентировал, что это будет нелегко.

Вчера на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.

Смотрите также: Рамштайн-9: самолеты, танки и ПВО. Новый выпуск "Что случилось" от LIGA.net – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.