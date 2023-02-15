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Украина пока не получит обещанного Германией количества танков Leopard 2 – Писториус

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 22:56
Украина пока не получит обещанного Германией количества танков Leopard 2 – Писториус - Фото
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)

Украина пока не получит от союзников то количество танков Leopard 2A6, которое обещала Германия. Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус, передает Spiegel.

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По словам Писториуса, на заседании так называемой танковой коалиции никаких новых обязательств по танкам Leopard 2A6 другие страны на себя не брали.

"Мы не достигнем там численности батальона", – сказал немецкий министр.

Он отметил, что есть только 14 танков Leopard 2A6, обещанных Германией, и три танка от Португалии.

Польша готова передать почти 30 танков более устаревшей версии – Leopard 2A4.

По словам Писториуса, Швеция все еще изучает вопрос о том, может ли она предоставить танки и в каком объеме.

Канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе выразил надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 (два батальона) до конца марта, но акцентировал, что это будет нелегко.

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Оксана Житнюк
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