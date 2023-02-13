Финские инструкторы обучают военных ВСУ разным способам стрельбы – фото

В Великобритании инструкторы из Финляндии обучают украинских военных разным способам стрельбы. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, инструкторы Сухопутных войск Вооруженных сил Финляндии проводят занятия по отработке способов стрельбы из разных положений, обучение кучности стрельбы и устранению задержек во время стрельбы для военнослужащих ВСУ, которые проходит обучение в Великобритании в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке.

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Наталія Медведєва

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