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Финские инструкторы обучают военных ВСУ разным способам стрельбы – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 22:32
Финские инструкторы обучают военных ВСУ разным способам стрельбы – фото - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В Великобритании инструкторы из Финляндии обучают украинских военных разным способам стрельбы. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, инструкторы Сухопутных войск Вооруженных сил Финляндии проводят занятия по отработке способов стрельбы из разных положений, обучение кучности стрельбы и устранению задержек во время стрельбы для военнослужащих ВСУ, которые проходит обучение в Великобритании в рамках международной учебной операции по базовой общевойсковой подготовке.

Финские инструкторы обучают военных ВСУ разным способам стрельбы – фото

Финские инструкторы обучают военных ВСУ разным способам стрельбы – фото

Финские инструкторы обучают военных ВСУ разным способам стрельбы – фото

Финские инструкторы обучают военных ВСУ разным способам стрельбы – фото

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Наталія Медведєва
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Великобритания Финляндия учения война
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