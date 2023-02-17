Союзники Украины уже могут передавать ей немецкие танки, Германия поддержит – Шольц

Союзники, которые готовы передать Украине танки немецкого производства, могут начинать делать это прямо сейчас, Германия обеспечит логистику и будет обучать экипажи. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц заявил, что союзники Украины, которые готовы передать ВСУ свои танки немецкого производства, могут начинать это делать прямо сейчас. Германия в свою очередь поддержит этот процесс логистикой и обучением украинских экипажей.

"Мне представляется, это именно тот тип лидерства, которое люди ожидают от Германии", – сказал канцлер.

Ранее Шольц выразил надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 (два батальона) до конца марта, но подчеркнул, что это будет нелегко.

14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.

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Сергій Бережний

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