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Союзники Украины уже могут передавать ей немецкие танки, Германия поддержит – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 16:14
Союзники Украины уже могут передавать ей немецкие танки, Германия поддержит – Шольц - Фото
Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности (Фото - скриншот из видео)

Союзники, которые готовы передать Украине танки немецкого производства, могут начинать делать это прямо сейчас, Германия обеспечит логистику и будет обучать экипажи. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц заявил, что союзники Украины, которые готовы передать ВСУ свои танки немецкого производства, могут начинать это делать прямо сейчас. Германия в свою очередь поддержит этот процесс логистикой и обучением украинских экипажей.

"Мне представляется, это именно тот тип лидерства, которое люди ожидают от Германии", – сказал канцлер.

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Сергій Бережний
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Мюнхенская конференция по безопасности Германия танки военная помощь олаф шольц
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