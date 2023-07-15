NYT: ЗСУ змінили тактику, втративши багато техніки на початку контрнаступу

Сили оборони у перші тижні контрнаступу могли втратити до 20% зброї та техніки, але тепер ці втрати скоротилися, оскільки Україна змінила тактику. Про це пише The New York Times, посилаючись на неназваних американських та європейських чиновників.

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За даними видання, втрат в озброєнні та техніці ставало менше у міру того, як кампанія сповільнювалася, а українські командири змінювали тактику.

Співрозмовники журналістів стверджують, що за перші тижні контрнаступу нібито до 20% зброї та техніки ЗСУ було пошкоджено чи знищено. Це стосується у тому числі деяких західних танків та бронетранспортерів.

За словами офіційних осіб, у наступні тижні "вражаючий рівень втрат" знизився приблизно до 10%, що дозволило зберегти більше військ і техніки, необхідних для великого наступу, який, за словами українців, ще має відбутись.

"Деякі покращення відбулися через те, що Україна змінила тактику, зосередившись більше на тому, щоб виснажити російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності, ніж атакувати ворожі мінні поля та вести вогонь", – йдеться у публікації.

Проте, як стверджують журналісти, сам контрнаступ у зв'язку з цим сповільнився, а подекуди навіть зупинився.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція українських сил. На напрямках Новоданилівка – Балка Широка, Мала Токмачка – Новопокровка ЗСУ мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Дивіться відео, як відбувається просування Сил оборони на Запорізькому напрямку.

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