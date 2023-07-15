У Міністерстві внутрішніх справ показали відео бойової роботи Сил оборони на Запорізькому напрямку. В МВС наголосили, що так виглядає просування та "важка щоденна робота", яка стоїть за кожним метром повернутої території.

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На відео показано, як на Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул.

Після успішного виконання задачі під прикриттям вогню з БТР, бійці НГУ перемістилися на укріплені позиції, зазначили у МВС.

13 липня у Міноборони повідомили, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція українських сил. На напрямках Новоданилівка – Балка Широка, Мала Токмачка – Новопокровка ЗСУ мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

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