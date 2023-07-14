На Бахмутському напрямку російські окупанти збиралися штурмувати українські позиції, але не встигли, бо їх знайшла аеророзвідка Збройних Сил України. Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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"Бахмутський напрямок. Велика група окупантів збиралася зранку йти на штурм. Аеророзвідники 30 ОМБр ще вночі їх виявили та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону", – написав Сирський.

Він додав, що точними ударами було знищено боєприпаси окупантів, частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися.

У титрах до відео йдеться, що боєкомплект росіян детонував до ранку.

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На початку липня ССО знищили чергову станцію спостереження росіян на кордоні з російською Бєлгородською областю, що межує з Україною.

У районі Бахмута бійці ССО виявили три реактивні системи залпового вогню "Град": їх знищила українська артилерія.

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