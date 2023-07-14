На Бахмутському напрямку російські окупанти збиралися штурмувати українські позиції, але не встигли, бо їх знайшла аеророзвідка Збройних Сил України. Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
"Бахмутський напрямок. Велика група окупантів збиралася зранку йти на штурм. Аеророзвідники 30 ОМБр ще вночі їх виявили та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону", – написав Сирський.
Він додав, що точними ударами було знищено боєприпаси окупантів, частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися.
У титрах до відео йдеться, що боєкомплект росіян детонував до ранку.
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- На початку липня ССО знищили чергову станцію спостереження росіян на кордоні з російською Бєлгородською областю, що межує з Україною.
- У районі Бахмута бійці ССО виявили три реактивні системи залпового вогню "Град": їх знищила українська артилерія.
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