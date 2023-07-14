На Бахмутском направлении российские оккупанты собирались штурмовать украинские позиции, но не успели, потому что их нашла аэроразведка Вооруженных Сил Украины. Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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"Бахмутское направление. Большая группа оккупантов собиралась утром идти на штурм. Аэроразведчики 30 ОМБр еще ночью их обнаружили и скорректировали огонь артиллерии 225 отдельного батальона", – написал Сырский.

Он добавил, что точными ударами были уничтожены боеприпасы оккупантов, часть пехоты погибла, а некоторые россияне разбежались.

В титрах к видео говорится, что боекомплект россиян детонировал до утра.

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В начале июля ССО уничтожили очередную станцию наблюдения россиян на границе с российской Белгородской областью, граничащей с Украиной.

В районе Бахмута бойцы ССО обнаружили три реактивных системы залпового огня "Град": их уничтожила украинская артиллерия.

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