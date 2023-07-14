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"Детонировало до утра". Оккупанты планировали штурм, но их нашла аэроразведка ВСУ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 11:24
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На Бахмутском направлении российские оккупанты собирались штурмовать украинские позиции, но не успели, потому что их нашла аэроразведка Вооруженных Сил Украины. Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Бахмутское направление. Большая группа оккупантов собиралась утром идти на штурм. Аэроразведчики 30 ОМБр еще ночью их обнаружили и скорректировали огонь артиллерии 225 отдельного батальона", – написал Сырский.

Он добавил, что точными ударами были уничтожены боеприпасы оккупантов, часть пехоты погибла, а некоторые россияне разбежались.

В титрах к видео говорится, что боекомплект россиян детонировал до утра.

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  • В начале июля ССО уничтожили очередную станцию наблюдения россиян на границе с российской Белгородской областью, граничащей с Украиной.
  • В районе Бахмута бойцы ССО обнаружили три реактивных системы залпового огня "Град": их уничтожила украинская артиллерия.

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Наталья Медведева
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войнаалександр сырский
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