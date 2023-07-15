В Министерстве внутренних дел показали видео боевой работы Сил обороны на Запорожском направлении. В МВД подчеркнули, что так выглядит продвижение и "тяжелая ежедневная работа", которая стоит за каждым метром возвращенной территории.

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На видео показано, как на Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную.

После успешного выполнения задачи под прикрытием огня из БТР бойцы НГУ переместились на укрепленные позиции, отметили в МВД.

13 июля в Минобороны сообщили, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция украинских сил. На направлениях Новоданиловка – Балка Широкая, Малая Токмачка – Новопокровка ВСУ имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

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