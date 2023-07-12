Шольц підтвердив Patriot та ракети для ЗСУ, Норвегія дає 1000 нанодронів, Австралія – броню

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Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що Берлін передасть Україні додаткові пускові установки Patriot та ракети до них. Водночас Міноборони Норвегії погодило передання Україні ще 1000 нанодронів для розвідки Black Hornet.

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"Є домовленість про додаткові пускові установки "Петріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!", – написав президент у соцмережах.

Зеленський подякував Німеччині за її готовність до тривалої та багаторічної підтримки України у війні проти Росії.

Після розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський повідомив, що Оттава посилить українську армію бронетехнікою.

Крім того, Міноборони Норвегії оголосило про передавання Україні додаткових 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.

ДОПОВНЕНО о 12:30. За підсумками переговорів Зеленського з прем'єром Австралії Ентоні Албенізі, Канберра ухвалила передання 30 бронетранспортерів Bushmaster.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.



Дрони Black Hornet використовують для розвідки та ідентифікації цілей, вони прості в експлуатації, їх важко виявити, вони особливо добре підходить для ведення бою в умовах міста. Дрони невеликі, важать лише близько 50 грамів. США є найбільшим покупцем цього типу нанодронів. Також їх закуповує Міноборони Великої Британії.

1 червня Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.

У РФ регулярно брешуть про те, що окупантам нібито вдалося знищити Patriot в Україні. В Повітряних силах ЗСУ неодноразово спростовували ці фейки росіян. Якщо система й отримувала пошкодження, то несуттєві – не виходила з ладу.

За словами Зеленського, для повноцінного захисту цивільного населення від деяких видів російських ракет Україні потрібно 50 батарей Patriot.

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