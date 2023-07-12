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Шольц підтвердив Patriot та ракети для ЗСУ, Норвегія дає 1000 нанодронів, Австралія – броню

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 12:07
Шольц підтвердив Patriot та ракети для ЗСУ, Норвегія дає 1000 нанодронів, Австралія – броню - Фото
Олаф Шольц та Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на полях саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що Берлін передасть Україні додаткові пускові установки Patriot та ракети до них. Водночас Міноборони Норвегії погодило передання Україні ще 1000 нанодронів для розвідки Black Hornet.

"Є домовленість про додаткові пускові установки "Петріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!", – написав президент у соцмережах.

Зеленський подякував Німеччині за її готовність до тривалої та багаторічної підтримки України у війні проти Росії.

Після розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський повідомив, що Оттава посилить українську армію бронетехнікою.

Крім того, Міноборони Норвегії оголосило про передавання Україні додаткових 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.

ДОПОВНЕНО о 12:30. За підсумками переговорів Зеленського з прем'єром Австралії Ентоні Албенізі, Канберра ухвалила передання 30 бронетранспортерів Bushmaster.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

Дрони Black Hornet використовують для розвідки та ідентифікації цілей, вони прості в експлуатації, їх важко виявити, вони особливо добре підходить для ведення бою в умовах міста. Дрони невеликі, важать лише близько 50 грамів. США є найбільшим покупцем цього типу нанодронів. Також їх закуповує Міноборони Великої Британії.

Читайте також: Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard – Süddeutsche

Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнаолаф шольцракетаЗРК Patriot
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