Шольц подтвердил Patriot и ракеты к ним, Норвегия дает 1000 нанодронов, Австралия – броню

дополнено

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Берлин передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты к ним. В то же время Минобороны Норвегии согласовало передачу Украине еще 1000 нанодронов для разведки Black Hornet.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Петриот" и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!", – написал президент в соцсетях.

Зеленский поблагодарил Германию за ее готовность к длительной и многолетней поддержке Украины в войне против России.

После разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский сообщил, что Оттава усилит украинскую армию бронетехникой.

Кроме того, Минобороны Норвегии объявило о передаче Украине дополнительных 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки.

ДОПОЛНЕНО в 12:30. По итогам переговоров Зеленского с премьером Австралии Энтони Албенизи, Канберра одобрила передачу 30 бронетранспортеров Bushmaster.

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.



Дроны Black Hornet используют для разведки и идентификации целей, они просты в эксплуатации, их трудно обнаружить, особенно хорошо они подходят для ведения боя в условиях города. Дроны небольшие, весят всего около 50 грамм. США являются крупнейшим покупателем этого типа нанодронов. Также их закупает Минобороны Великобритании.

1 июня Зеленский призвал создать коалицию Patriot для усиления системы ПВО Украины.

В РФ регулярно лгут о том, что оккупантам якобы удалось уничтожить Patriot в Украине. В воздушных силах ВСУ неоднократно опровергали эти фейки россиян. Если система и получала повреждения, то несущественные – не выходила из строя.

По словам Зеленского, для полноценной защиты гражданского населения от некоторых видов российских ракет Украине нужно 50 батарей Patriot.

Читайте также: Германия поставит Украине две пусковые установки Patriot и 25 танков Leopard – Süddeutsche

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.