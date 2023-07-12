Шольц подтвердил Patriot и ракеты к ним, Норвегия дает 1000 нанодронов, Австралия – броню
Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Берлин передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты к ним. В то же время Минобороны Норвегии согласовало передачу Украине еще 1000 нанодронов для разведки Black Hornet.
"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Петриот" и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!", – написал президент в соцсетях.
Зеленский поблагодарил Германию за ее готовность к длительной и многолетней поддержке Украины в войне против России.
После разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский сообщил, что Оттава усилит украинскую армию бронетехникой.
Кроме того, Минобороны Норвегии объявило о передаче Украине дополнительных 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки.
ДОПОЛНЕНО в 12:30. По итогам переговоров Зеленского с премьером Австралии Энтони Албенизи, Канберра одобрила передачу 30 бронетранспортеров Bushmaster.
Дроны Black Hornet используют для разведки и идентификации целей, они просты в эксплуатации, их трудно обнаружить, особенно хорошо они подходят для ведения боя в условиях города. Дроны небольшие, весят всего около 50 грамм. США являются крупнейшим покупателем этого типа нанодронов. Также их закупает Минобороны Великобритании.
- 1 июня Зеленский призвал создать коалицию Patriot для усиления системы ПВО Украины.
- В РФ регулярно лгут о том, что оккупантам якобы удалось уничтожить Patriot в Украине. В воздушных силах ВСУ неоднократно опровергали эти фейки россиян. Если система и получала повреждения, то несущественные – не выходила из строя.
- По словам Зеленского, для полноценной защиты гражданского населения от некоторых видов российских ракет Украине нужно 50 батарей Patriot.
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