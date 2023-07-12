UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц подтвердил Patriot и ракеты к ним, Норвегия дает 1000 нанодронов, Австралия – броню

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 12:07
Шольц подтвердил Patriot и ракеты к ним, Норвегия дает 1000 нанодронов, Австралия – броню - Фото
Олаф Шольц и Владимир Зеленский
дополнено

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что Берлин передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты к ним. В то же время Минобороны Норвегии согласовало передачу Украине еще 1000 нанодронов для разведки Black Hornet.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Петриот" и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!", – написал президент в соцсетях.

Зеленский поблагодарил Германию за ее готовность к длительной и многолетней поддержке Украины в войне против России.

После разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский сообщил, что Оттава усилит украинскую армию бронетехникой.

Кроме того, Минобороны Норвегии объявило о передаче Украине дополнительных 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки.

ДОПОЛНЕНО в 12:30. По итогам переговоров Зеленского с премьером Австралии Энтони Албенизи, Канберра одобрила передачу 30 бронетранспортеров Bushmaster.

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более 10 стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным немецких военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

Дроны Black Hornet используют для разведки и идентификации целей, они просты в эксплуатации, их трудно обнаружить, особенно хорошо они подходят для ведения боя в условиях города. Дроны небольшие, весят всего около 50 грамм. США являются крупнейшим покупателем этого типа нанодронов. Также их закупает Минобороны Великобритании.

Читайте также: Германия поставит Украине две пусковые установки Patriot и 25 танков Leopard – Süddeutsche

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнаракетаолаф шольцЗРК Patriot
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 