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Зеленский заявил о нехватке ПВО – даже для защиты городов, обеспечивающих военных

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 17:05
Зеленский заявил о нехватке ПВО – даже для защиты городов, обеспечивающих военных - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны – по меньшей мере, для того, чтобы полноценно защитить стратегические объекты. Об этом он сказал на брифинге в среду после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве.

"Нам нужно защитить наше небо. Вы видите, что происходит у нас. Нам не хватает тех мощных систем, чтобы защитить наши города. Я даже не говорю обо всех городах, хотя защищать надо все. Но те города, которые обеспечивают нашим военным то, о чем я сказал, обеспечивают главные коридоры, те города, в которых сосредоточены наша стратегическая инфраструктура, наши ядерные объекты – все эти города нам нужно защитить современными ПВО", – заявил Зеленский.

Комментируя вопросы зернового коридора, президент также отметил, что Россия бьет ракетами по украинским портам, и их тоже нужно защищать.

Он подчеркнул, что с этой задачей эффективно справляются системы ПВО SAMP/T и Patriot.

"Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают. SAMP/T работает прекрасно. Если бы у нас были дополнительные соответствующие системы, то эти системы защитили бы инфраструктуру Одессы – и не только портовую", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что недавно была договоренность с канцлером Германии Олафом Шольцем о дополнительных ПВО Patriot, "но всего этого пока не хватает защитить соответствующую инфраструктуру".

  • Один из командиров ВСУ, воюющий под Бахмутом, заявил, что Запад допустил ошибку, предоставив Украине накануне контрнаступления танки и бронетранспортеры, но не дав современных истребителей или достаточного количества систем ПВО, чтобы защитить эту "броню".

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Оксана Житнюк
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