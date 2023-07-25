RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США виділили додатковий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: повний список

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 20:19
США виділили додатковий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: повний список - Фото
NASAMS (Фото: Raytheon)

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, до якого зокрема увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

"Сьогоднішня допомога у сфері безпеки на суму до $400 млн передбачає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські та інші боєприпаси, бронемашини, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії", – йдеться у повідомленні.

Повний перелік озброєнь:

- додаткові боєприпаси для Patriot, HIMARS і NASAMS;

- зенітні комплекси Stinger;

- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

- 32 бронетранспортери Stryker;

- трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

- безпілотні авіаційні системи Hornet;

- авіаційні ракети Hydra-70;

- тактичні аеронавігаційні системи;

- понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

- прилади нічного бачення та тепловізійні системи.

Скриншот
  • 14 липня 2023 року видання China Times писало, що США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.
  • Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113.

Читайте також: США оголосили про нову допомогу Україні на $1,3 млрд. Там чотири NASAMS, боєприпаси та дрони

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 