США виділили додатковий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: повний список

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, до якого зокрема увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

"Сьогоднішня допомога у сфері безпеки на суму до $400 млн передбачає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські та інші боєприпаси, бронемашини, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії", – йдеться у повідомленні.

Повний перелік озброєнь:

- додаткові боєприпаси для Patriot, HIMARS і NASAMS;



- зенітні комплекси Stinger;



- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;



- 32 бронетранспортери Stryker;



- трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);



- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;



- безпілотні авіаційні системи Hornet;



- авіаційні ракети Hydra-70;



- тактичні аеронавігаційні системи;



- понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;



- прилади нічного бачення та тепловізійні системи.

14 липня 2023 року видання China Times писало, що США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113.

Читайте також: США оголосили про нову допомогу Україні на $1,3 млрд. Там чотири NASAMS, боєприпаси та дрони

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.